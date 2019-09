Roberto Rodríguez, un pentacampeón con fiebre

Roberto Rodríguez (Querétaro, México, 1980), ganador del Campeonato de Vigo absoluto en 2013, 2014, 2017 y 2018, ya es pentacampeón del torneo de tenis aficionado más antiguo de España. Con un 7-5 y 6-1 en hora y cuarto, el vigués tumbó al joven Tomás Currás (Tandil, Argentina, 2000), del Ureca. Después, el director deportivo del Club de Campo de Vigo acabó en Urgencias con fiebre alta (38,5º). Jugó la final mermado por una fuerte gripe. Pero la ganó.

En la final absoluta femenina Alejandra Vázquez (Vigo, 2004), del Ureca, levantó el trofeo por vez primera, relevando así a la tricampeona Uxía Martínez, ausente por una operación. La joven jugadora viguesa se impuso en la final, en 80 minutos, a Adriana López por 6-3 y 6-1. Tres partidos del cuadro y tres victorias sin ceder un solo set para Vázquez; en 2018 había conquistado las categorías infantil y cadete en Samil, pero representando al CT O Rial. Es la más joven jugadora en conquistar el cuadro femenino esta década.

La jornada contó con un extra no deseado: el viento. Vázquez explicó que "el primer set fue muy difícil" y que luego supo adaptarse mejor que su rival al calor: "Saqué el segundo set bien". Además, Alejandra ganó el cuadro júnior (una liguilla) y reeditó el título cadete (4-6, 6-3 y 10-4 ante su compañera de club Aranai Martínez). Ocho partidos entre las tres categorías y ocho triunfos, cediendo un único set en dos semanas en una superficie que le gusta "mucho". Como otras promesas del tenis femenino vigués, ya se plantea "en tres años" cruzar el charco para disputar la NCAA en una universidad estadounidense. "Estoy preparando los exámenes".

Después, turno para la final masculina. Roberto Rodríguez firmó su decimosegunda victoria consecutiva. Tres ediciones seguidas imponiéndose y este verano, además, no siendo el primer favorito, lugar reservado por ránking a Tomás Currás (Ureca).

El joven jugador del club de Nigrán tuvo su oportunidad en el undécimo juego, tras remontar un 4-1 para igualar 5-5. Pero con 15-40 para romper el servicio de Rodríguez, este sacó su mejor tenis y aprovechó los errores no forzados de Currás para ganar 7-5 en 48 minutos.

La primera manga ofreció de todo. Cuando parecía que el partido estaba encarrilado para Rodríguez, Currás, que mandaba en la red, empezó a dominar sobre el revés del defensor del título. Se suponía que el segundo set iba a seguir en esa tónica de igualdad, pero no. Hubo magníficos puntos, Currás se adelantó 1-0 rompiendo el saque del campeón? Pero este cometió muy pocos errores, equilibró la batalla en la red y sacó el muestrario de excelencias. "Tomi" comenzó a sumar errores no forzados y le cayó un 6-1. El séptimo juego, con saque del favorito número 1, fue el mejor ejemplo: en blanco para Roberto Rodríguez por bolas a la red de su oponente. Triunfo en hora y media.

Una semana después de la final del torneo de Cangas (6-4 y 6-2 para Currás a costa de Rodríguez), este se tomaba la revancha. "El rival tiene un tenis exquisito", explicó el pentacampeón vigués. "Nos conocemos bien y eso ha hecho que se dieran puntos de memoria. Ha sido una de las finales más meritorias de mi carrera porque van pasando los años y he jugado con un problema físico, con gripe y fiebre. No sabía si iba a poder jugar y cuando empezamos tampoco sabía cuánto aguantaría. Ganar el primer set fue clave y en el segundo me puse pronto por encima y lo pude llevar más rodado".

Acompañado por el concejal de Deportes, Manel Fernández, a la entrega de premios acudió el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que indicó que una vez remodeladas la totalidad de pistas solo falta "cubrir las dos pistas centrales", lo que espera para la edición de 2020 o 2021 en función de que Costas, "con este Gobierno de España", sostuvo, otorgue el permiso necesario, denegado por el anterior ejecutivo de Rajoy. El Campeonato de Vigo contó con 270 jugadores entre categorías de formación, veteranos y los cuadros absolutos.