Michel Alonso; "El árbitro nos dijo que el balón le dio en la cara"

El entrenador del Coruxo indicó en sala de prensa: "El primer tiempo lo comenzamos mejor que ellos, teníamos el partido en donde queríamos, éramos capaces de atacar, volver a atacar, estábamos generando y conseguíamos recuperar el balón. Tuvimos alguna aproximación, algún balón que llegó al área, pero el gol de ellos fue un mazazo, ya que fue en su primera aproximación en un balón en el que no estuvimos bien defensivamente, que es lo que tenemos que corregir. En el segundo tiempo sabíamos que era importante que no volvieran a marcar, eso sucedió y nos metió más prisa". Sobre la jugada del penalti, Alonso indicó que "el colegiado nos dijo que el balón le dio en la cara. Vienen a dar charlas, te lo dejan muy claro, pero quien no lo tiene claro son ellos. Es una pena. Lo explican bien, pero luego no lo aplican". Sobre los cambios, el entrenador del Coruxo indicó: "Tenemos opciones y estamos buscando opciones. Estamos en eso".