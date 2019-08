Valverde se cansa del baile de Neymar

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha señalado en la víspera del partido liguero contra el CA Osasuna en El Sadar que tiene "muchas ganas" de que se cierre el mercado de fichajes y pueda "descansar" de los rumores constantes, y es que cree que es "incómodo" trabajar sin saber con qué plantilla contará definitivamente, a nivel de entradas y de salidas. En la montaña rusa que es el fichaje de Neymar, que el jueves se decía próximo, ayer varios medios publicaban que se había convertido en algo casi imposible.

"Tengo muchas ganas de que llegue ese día (cierre del mercado) y descansemos por fin, sepamos cómo está esto porque se está haciendo largo. De Neymar no tengo nada que decir, es jugador de otro equipo y respetamos a los rivales, veremos qué es lo que ocurre. Cuando termine, terminará de una vez", aportó.

Valverde, escueto una vez más sobre la posibilidad de que regrese Neymar al club, tampoco quiso hablar de las posibles salidas, como moneda de cambio, de Ousmane Dembélé o Ivan Rakitic. "Dembélé de momento está lesionado y tenemos que esperar a que se recupere y luego ya veremos. No voy a comentar nada de Dembélé", asestó. "Ivan es un gran jugador que ha jugado grandes partidos aquí y anda hace pensar que no vaya a estar muchos años más aquí. Es verdad que el otro día no jugó, un partido que no jugó porque había jugado contra el Athletic, de la misma manera que Busquets no jugó el día anterior. No pasa nada, la temporada es muy larga y hay sitio para todos", comentó sobre Rakitic, dejando claro que cuenta con el croata.

Todas estas situaciones, no se escondió, le incomodan. "Estamos hablando de situaciones que se pueden dar cuando el mercado está abierto. A veces demandamos que el mercado se cierre cuando empiece la competición. Tenemos que estar por encima de elucubraciones o chismes que salen en un sitio u otro, pero al final pueda llegar a afectar o no. Es incómodo, sí, pero tenemos que estar por encima", se sinceró.

Luis Suárez, por su parte, aseguró que es "un momento complicado" para Neymar Junior por las negociaciones entre Paris Saint-Germain y el conjunto culé. "Hay que dejarlo que esté con los suyos tranquilo y que decida lo que quiera", indicó el delantero charrúa en declaraciones a la radio uruguaya Sport 890. Suárez conoce bien al brasileño y han podido hablar en los últimos días.

El duelo entre CA Osasuna y FC Barcelona de hoy --17.00 horas/Movistar LaLiga--, correspondiente a la tercera jornada de LaLiga Santander, se prevé igualado y sobre todo esperado, en un Sadar que tiene ganas de volver a oler a élite y de ver a sus jugadores, que han empezado bien el campeonato, medirse a un vigente campeón que ya ha tenido un susto. El cuadro azulgrana acude sin Messi, sin Suárez ni Dembélé, pero con un Antoine Griezmann que ya sabe qué es marcar como blaugrana.