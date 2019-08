Xana, hija de Luis Enrique, fallece a los 9 años por un cáncer de huesos

Luis Enrique Martínez anunció la noche de ayer jueves el fallecimiento de su hija Xana. "Nuestra hija Xana ha fallecido esta tarde a la edad de 9 años, después de luchar durante 5 intensos meses contra un osteosarcoma", publicó el extrenador del Celta en su cuenta de la red social Twitter.

"Damos las gracias por todas las muestras de cariño recibidas durante estos meses y agradecemos la discreción y comprensión", añade. "También agradecer al personal de los hospitales Sant Joan de Deu y Sant Pau", continúa, "por su discreción y trato, a los médicos, enfermeras y a todos los voluntarios. Con una mención especial al equipo de curas paliativas de Sant Joan de Deu".

"Te echaremos mucho de menos, pero te recordaremos cada día de nuestras vidas con la esperanza de que en un futuro nos volveremos a encontrar. Serás la estrella que guíe a nuestra familia. Descansa Xanita. Familia Martínez Cullell", finaliza el comunicado.

Luis Enrique conoció la grave enfermedad de su hija el pasado 27 de marzo mientras estaba concentrado en Malta con la selección española. El entrenador regresó de manera inmediata a casa y desde entonces había concedido absoluta prioridad a la situación de Xana. Se mantuvo en el cargo de seleccionador, pero a distancia, entregando la dirección directa del combinado nacional a los miembros de su cuerpo técnico en los momentos de concentración y partido. Fue así hasta el pasado 20 de junio, cuando Luis Enrique consideró que esta situación no debía prolongarse y anunció su renuncia al cargo, al que ascendió su principal ayudante, Roberto Moreno. "Debido a que los motivos que me impidieron desarrollar con normalidad mis funciones como seleccionador desde el pasado mes de marzo continúan a día de hoy he decidido dejar dicho cargo", escribía entonces. Además, daba las gracias a los responsables de la RFEF, jugadores y trabajadores "por su profesionalidad" y a los medios de comunicación "por vuestra discreción y respeto por la situación", anunciaba. Hasta ayer, mediante el comunicado publicado por el propio Luis Enrique, ningún medio de comunicación había revelado la razón de su decisión.

Luis Enrique está casado con Elena Cullel, una azafata catalana a la que conoció cuando el gijonés jugaba en el Barcelona. Xana era la más pequeña de sus hijos. Pacho, el primogénito, tiene 20 años y un año después nacería Sira.

Luis Enrique siempre ha sido un hombre familiar y ha situado ese ámbito por encima de cualquier situación profesional. Por eso no ha querido que su familia, que reside en Cataluña, viviese las mudanzas propias de un entrenador. Luis Enrique vivió solo durante la temporada 2013-2014, en la que dirigió al Celta. En el club celeste dejó una profunda huella, con un total entusiasmo por sus métodos. La entidad se sumó ayer a la ola de pésames procedentes del mundo del deporte y de otros ámbitos que inundó las redes sociales. "Luto en la familia celeste por el fallecimiento en las últimas horas de Xana Martínez, hija del exentrenador del RC Celta Luis Enrique. El club y el celtismo quieren expresar su pesar y consternación por esta dolorosa pérdida y trasmitirle a Luis Enrique y a su familia su más sincero pésame, así como todo su cariño y ánimo. DEP", indicó el Celta en su nota.