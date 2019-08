Las chicas de Riveira salvan el honor

Extraordinaria la actuación de las atletas del Club Remo Náutico Riveira en la clasificatoria de la Regata de la Concha, celebrada ayer por la tarde en la bahía de San Sebastián, conquistando una soberbia séptima posición, plaza que le incluye entre las ocho tripulaciones que el domingo próximo y el siguiente día 8, disputarán la XII Bandera Femenina de La Concha junto con la trainera de Donostia Arraún, clasificada de oficio como representante de la capital donostiarra. Ellas se encargaron de salvar el honor gallego que vio cómo se quedaban fuera el resto de equipos que aspiraba a meterse en las finales de La Concha.

Con las salidas contrarreloj y a intervalos de un minuto y con la novedad de darse la salida con semáforo, en la serie femenina, todos los equipos clasificados hasta el noveno, entre los veinte que se alinearon en la salida, estuvieron por debajo de los doce minutos y fue una verdadera pena que las chicas de Cabo da Cruz que fueron octavas y también por debajo de los doce, ocuparon la octava plaza, quedando fuera por escasos segundos para entrar entre las siete mejores (la octava clasificada por sistema siempre es la Donostiarra, como anfitriona). Ocho segundos les alejaron de la gloria y se quedaron fuera de la final. Tampoco fue posible la hazaña para Tirán Pereira, 13ª; Mecos Coruxo Isabel, 15ª; Salgado Perillo, 16ª y Mugardos, 18ª. Y hay que reconocer que algunos equipos vascos sorprendieron por su poderío y calidad.

Las atletas de Riveira cumplieron una regata muy práctica sobre un mar muy movido con olas de uno a dos metros, aunque sin viento. Hicieron su regata con sabiduría y talento y consiguieron meterse dentro del grupo de las siete mejores, lo que en las circunstancias climáticas de ayer, hay que considerarlo como una soberbia hazaña.

Ahora les queda el reto de repetir los triunfos de las atletas gallegas de aquel equipo poderoso de Rías Baixas, campeonas los cinco primeros años consecutivos en que se disputó la Bandera Femenina de La Concha, de 2008 a 2012.

En cuanto a la categoría masculina los pronósticos no eran favorables a los equipos gallegos. Siempre cabía la posible sorpresa, pero la participación de todas las tripulaciones de la Liga ACT, la de las estrellas, no daban mucha opción a los gallegos de Cabo da Cruz, Ares, Mecos Isabel y Tirán Pereira. Así, los pronósticos se cumplieron a pesar de las muchas esperanzas depositadas en Cabo da Cruz, único gallego en la ACT esta temporada y en Ares que aspira a estar el año próximo y ambos estuvieron muy cerca de la clasificación, pues fueron octavo y noveno, respectivamente. Pero la realidad se impuso y aún contando con las intensas actuaciones de Cabo y Ares, muy bien secundados por Mecos Isabel y Tirán Pereira, los cronos no les permitieron meterse entre los siete mejores. Lo cual hay que considerarlo lógico, aunque en deporte siempre se aspira a romper los pronósticos.

Clasificación femenina: 1.Orio, 11.12:92; 2.Gu-Arraún, 11.31:06; 3.- Hibaika, 11.35:02; 4.Zumaia, 11.38:64; 5.Hondarribia, 11.42:72; 6.San Juan, 11.42:88; 7.CR.Náutico Riveira, 11.45:10; 8.Cabo da Cruz, 11.53:78; 13.Tirán Pereira, 12.11:78; 15.Mecos Coruxo Isabel, 12.12:34; 16.Salgado Perillo, 12.23:72; 18.Mugardos, 12.36:20. Hasta 20 clasificados.

Clasificación masculina: 1.Ondárroa, 20.15:38; 2.Orio, 20.22:50; 3.Santurtzi, 20.22:70; 4.Hondarribia, 20.24:90; 5.Kaiku, 20.26:80; 6.Bermeo-Urdaibai, 20.26:86; 7.Ziérbena, 20.32:16; 8.Ares, 20.42:10; 9.Cabo Cruz, 20.44:22; 11.Mecos Isabel, 21.01:34; 13.Tirán Pereira, 21.11:26. Hasta 23 clasificados.