Experiencia para el lateral izquierdo del Coruxo con la llegada de Manu

El Coruxo sorprendía ayer tarde con un último fichaje, no el de Aitor Aspas, que llevaba varios días entrenando con el equipo bajo las órdenes de Michel Alonso. Finalmente el club se inclinó por un perfil experimentado, y es que Manu, José Manuel Rodríguez Morgade, acumula una amplia experiencia con siete temporadas en Segunda División, cinco con el Lugo, una con la Leonesa; y una con el Elche; y nueve temporadas en Segunda División B, cuatro en el desaparecido CD Ourense, cinco en el Lugo hasta que lograron el ascenso a Segunda, y el Elche, hasta que se fue a jugar a León.

Lo que está claro es que lo que aporta Manu a ese lateral derecho es una gran experiencia a sus treinta y cinco años. El nuevo jugador del Coruxo firmaba ayer el contrato que lo vinculaba a la entidad viguesas, y hoy mismo se incorporaba a los entrenamientos con la primera plantilla, por lo que Michel Alonso podría convocarlo para el partido del domingo, a las 18 horas en el Campo de O Vao, ante el Internacional de Madrid.

A pesar de encontrarnos en el arranque de la temporada, los dos próximos encuentros para el conjunto vigués son muy importantes, ya que serán dos encuentros que se disputarán de forma consecutiva en el Campo de O Vao ante el Internacional de Madrid y ante el Racing de Ferrol en un nuevo derbi gallego.

La derrota del sábado pasado en Pasarón ante el Pontevedra no dejó un buen sabor de boca en el equipo, ampliando la leyenda negra de no ser capaz de ganar en la capital del Lérez en la categoría de bronce. Un partido en donde al equipo le costó entrar en el encuentro, y que cuando se quiso dar cuenta perdía por dos goles. Tras el descanso la sensación mejoró, pero la prisas no fueron buenas consejeras para que llegara ese tanto que metiera el equipo en el partido.

Los madrileños del Inter vienen de empatar con el Celta B, mientras que el Racing también perdió, y este fin de semana reciben al Pontevedra.