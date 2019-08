Pablo Graña "Ahora voy a preparar la distancia olímpica"

El piragüista cangués Pablo Graña se convirtió en campeón del Mundo de la distancia C2 200 metros con solo 20 años. Apenas tres semanas antes se colgaba del cuello una medalla de plata en el Mundial sub 23. Está en el mejor momento de su carrera y con muchos años de progresión por delante. Lo intentó en 1.000 metros, que es la distancia olímpica, "pero el nivel en España es demasiado alto". De todas formas, adelanta que la próxima temporada se va a centrar en los 1.000 metros, ganando resistencia, para medir sus opciones de pelear una plaza en París 2024.

El piragüista cangués Pablo Graña, de solo 20 años, se convirtió en campeón del mundo absoluto en el Mundial de Hungría como parte del barco C2 200 metros español. El deportista del Real Club Náutico Rodeira comparte embarcación con el madrileño Alberto Pedrero. El éxito le llegó apenas tres semanas después de su medalla de plata en el Mundial sub 23 de Rumanía, en ese caso compitiendo en C1 200 metros.

- El mismo mes logró un segundo puesto en el Mundial sub 23 y un oro en el absoluto. ¿Cómo se logra ese salto tan rápido?

- El C2 lo estuvimos preparando todo el año, después de los selectivos de las distancias olímpicas. Destacamos por ser más explosivos tanto Pedrero como yo, por eso decidimos montar ese barco. Desde el sub 23 tuvimos unas tres semanas. Entrenamos todos los días menos los domingos, doblando sesión, para llegar fuertes a Hungría.

- Ahora tiene un respiro para unas vacaciones. ¿El próximo año se plantea competir en alguna distancia olímpica, para llegar a los Juegos de 2024?

- Sí. Este año ya preparamos la prueba olímpica de 1.000 metros, el problema es que hay palistas españoles muy fuertes en esa distancia. A partir de octubre trataremos de preparar de nuevo esta prueba olímpica. Este año mejoré mucho en la resistencia, pero aún así me cuesta bastante llegar. Voy a preparar los 1.000 metros y medirme el próximo año, intentando dar lo máximo de mí. En función de mi rendimiento iré viendo si puedo pelear por los próximos Juegos. Ahora mismo es muy precipitado aventurar algo, pero yo lo voy a intentar.

- Cuando ganó el oro, ¿cuál fue la reacción de su familia y amigos?

- Fliparon. Me llegaron muchísimos mensajes al móvil y en redes sociales, tanto de amigos como de integrantes del club. Muchos de mis amigos practican o hicieron piragüismo y saben lo que cuesta ganar. Yo todavía no lo he asumido del todo.

- ¿Pensaba que podría regresar de Hungría con un oro colgado al cuello?

- Nunca se sabe si tienes nivel para llegar al oro. Hasta que llegas allí no puedes tantear a los rivales. Pero, según los entrenamientos y el tiempo que hicimos en el selectivo, sabíamos que podíamos estar en la parte de arriba. Después de acabar la primera eliminatoria con el mejor tiempo, pasando directamente a la final, sí que confiábamos en entrar en las medallas.

- ¿Cuáles eran sus principales rivales en el C2 200?

- Rusia parecía estar muy fuerte. Después destacaban los polacos, Uzbekistán o Bielorrusia.

- ¿Qué tal se compenetra con Alberto Pedrero?

- Muy bien. Lo conocía ya de años anteriores. Coincidí con él en el Mundial de Rumanía cuando yo era junior y él sub 23 y después competí contra él.

- Cuando cruzaron la meta, ¿se creían que habían logrado el primer puesto?

- Pues tardamos en enterarnos. Cuando llegamos vi los barcos que tenía a mi derecha. Durante la carrera, de reojo, había seguido a los polacos pero desde mi asiento trasero no percibí quién había quedado primero. Hasta que salió en la pantalla no lo pudimos celebrar. Solo le sacamos una décima al segundo barco.

- ¿De quién se acordó primero en cuanto se proclamó campeón del mundo?

- Pues de todos los que me apoyaron: Amigos, entrenador, compañeros de entrenamiento y familia.

- La de este año fue sus segunda experiencia en el Mundial absoluto, ¿no?

- El año pasado competí en C4, pero en la final quedamos descalificados, porque cogimos las olas de los rusos y ucranianos. Íbamos muy descolgados y llegamos a tocar una boya. El debut fue perfecto en el C2.