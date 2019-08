Iván Feijóo se lleva el Díptico de Galicia

Iván Feijóo (Nesta-Skoda Alecar) se adjudicó el Díptico de Galicia después de mostrarse como el corredor más regular en el cómputo de las dos jornadas de que constó la 46 edición del Gran Premio Cidade de Vigo-Trofeo Concello de Vigo. La segunda y última jornada de esta clásica del calendario gallego y nacional fue para Aliaksndr Piasetski, corredor bielorruso del Kuota-C. Paulino.

El venezolano Linárez, ganador de la primera jornada, no tomaba la salida a causa de una inflamación en una rodilla. Eso dejaba a Iván Feijóo al frente de la general, que en solitario tendría que defender esa posición frente a potentes equipos como Kuota y Supermercados Froiz.

La primera amenaza para el ciclista de Allariz estaba en la cronoescalada desde la Porta do Sol hasta la cima de OCastro, con una vuelta adicional al parque vigués. Su cuarto puesto, a 6 segundos del vencedor, Martín Lestido (Supermercados Froiz), lo seguía manteniendo al frente de la general. Segundo se clasificaba Guillermo García, también del equipo de Poio; a 1 segundo del ganador; y cuarto, a 4 segundos, Piasetski, la baza más segura del equipo Kuota asturiano.

Quedaba la prueba de fondo, sobre 20 vueltas al exigente circuito del Monte do Castro. Feijóo, que corría sin equipo, se centró en controlar a aquellos rivales del pelotón que podían comprometer su victoria en la general.

Ataques continuos hasta que Piasetski lanzó el suyo para lograr unos metros de ventaja. Feijóo no se preocupó demasiado porque tenía margen. Más le inquietaba la fuga al equipo Supermercados Froiz, que contraatacó con Adrián Barros. La diferencia máxima entre ambos fue de 18 segundos y en meta de apenas 6; pero el bielorruso se llevó la manga de fondo. En todo caso, el vigués Adrián Barros volvió a poner en evidencia muchas de esas cualidades que sus mentores dicen que atesora.

En categoría élite femenina María Jesús Barros (Spol-Abanca) no tuvo rival. Fue la mejor, claramente, en la cronoescalada, con un tiempo de 7:35, a tan solo 5 segundos de su mejor tiempo en 2016; y también en la prueba de fondo. En ambas competiciones tuvo como competidora más directa a Paula Sanmartín (Eneicue W. T.). A esta le correspondió el trofeo de mejor sub 23. La tercera en discordia fue Diana Pedrosa (Aleata Farto). En Juniors masculino, el mejor fue para Pablo Lueiro (Padronés-Aluminios Cortizo) y en categoría femenina Ana Belén Estévez (C. C. Cambre). Por su parte en cadetes, dominaron, también con claridad, Sergio Lorenzo (A. D. Avanza) y Beatriz Pereira, independiente, en hombres y mujeres, respectivamente.