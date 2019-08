Germade y Arévalo sacan billete para Tokio

El K4 con los gallegos Carlos Arévalo y Rodrigo Germade cumplió con nota el examen al que se sometía en Hungría. La plata en el Mundial y la clasificación para los Juegos de Tokio es el balance de este barco al que todo el mundo analizabapendiente de su rendimiento tras el cambio de tripulación que supuso la entrada del betanceiro Carlos Arévalo en sustitución del campeón olímpico Cristian Toro y de la evolución de la lesión sufrida por Cooper en la víspera de viajar al Mundial. No solo ha cumplido con las expectativas de lograr la clasificación olímpica sino que ha luchado por la medalla de oro manteniendo un mano a mano con los alemanes, a los que adelantaron mediada la carrera pero en la que no fueron capaces de hacer el cambio de los germanos en el último tercio de la final.

El catalán Saúl Craviotto, el balear Marcus Cooper Walz y los gallegos Carlos Arévalo y Rodrigo Germadehan asegurado primero la clasificación olímpica, sin olvidar su hambre de medalla. En los últimos 100 metros la buscaron ya con todas sus fuerzas. Al final terminaron segundos (1m.19s.77), por detrás de alemanes (1m.19s.26), con los sorprendentes eslovacos completando el podio (1m.20.96).

El barco tiene ahora tiempo para preparar la cita olímpica de dentro de un año en el que la Federación debe elegir la composición de un barco del que se bajó Cristian Toro hace un mes y medio para que entrase Arévalo. Ahora cabe la opción de que el lucense entre o que haya alguna otra combinación. Porque España tiene un pequeño problema. Ha clasificado para Tokio al K-4, al K-2 de Cubelos y Peña y el K-1 de Garrote. La normativa dice que solo seis kayakistas pueden ir de un mismo país. Un inconveniente que va a obligar a que alguno de los miembros del K-4 seguramente forme parte de alguno de los otros barcos para no perder esa posibilidad de competir en otras distancias. Craviotto fue el primero que dijo que estaba dispuesto a competir en el K1 200. Asuntos que deberán especificarse en los próximos meses y que está también pendiente de la repesca continental del próximo año y de las reasignaciones que se hagan.

Saúl Craviotto comentó que el cuarteto compitió "muy bien para la presión" a la que en su opinión estaban sometidos en esta final. "Me siento muy orgulloso de mis tres compañeros. Cooper ha tenido un año complicado en tema de lesiones, con Arévalo llevamos sólo un mes montando y me siento muy orgulloso de lo que hemos hecho", declaró. "Es la primera vez que me clasifico a la primera y estoy ahora mismo que no me lo creo. Yo ya he estado en tres Olimpiadas, tengo 34 años, llegaré con 35 y la gente joven sube fuerte... no quiero anunciar mi retirada pero huele a que puede ser mi última olimpiada y me gustaría cerrar una carrera deportiva brillante allí", dijo.

El 'templo' del piragüismo húngaro fue el escenario de otra exhibición del deporte español más laureado en los Juegos de Río 2016, con numerosas finales y esos siete podios, que suponen uno más que en los anteriores Mundiales, disputados el pasado año en Montemor o Velho (Portugal).

Esta vez el oro correspondió a Alberto Pedrero y Pablo Graña en C2 200 metros; las platas fueron para la embarcación emblema del equipo, el K4 500 de Saúl Craviotto, Carlos Arévalo, Marcus Cooper Walz y Rodrigo Germade, el K2 1000 de Paco Cubelos-Iñigo Peña y el K2 500 de Pelayo Roza-Pedro Llenín; y los bronces de Carlos Garrote y Teresa Portela, ambos en K1 200, y Toni Segura-Sete Benavides.

España concluyó séptima en el medallero que acabó encabezando la delegación de Bielorrusia, con seis oros, cuatro platas y cuatro bronces. Alemania fue segunda con un balance de 6-4-1 y los anfitriones de Hungría terceros con 5-4-3.