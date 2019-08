Buen punto para empezar

El Choco inició su segunda campaña con Gonzalo Fernández al frente con un meritorio empate sin goles ante un Deportivo Fabril que mostró virtudes pero también que aún le queda mucho trabajo por delante para intentar regresar a la Segunda División B. Los redondelanos, con bastantes caras nuevas como Sergio Santos, Adrián o Monchito en su once inicial respecto a la pasada campaña, respondieron positivamente al alto ritmo que quiso imponer un equipo joven y muy físico que no paró de correr en todo el encuentro. Sin embargo, no fueron capaces de dominar el partido a través de la posesión de balón tal y como acostumbraba a hacer la temporada pasada.

Así, los numerosos aficionados que se dieron cita en Santa Mariña para presenciar la puesta de largo de la nueva campaña y el nuevo proyecto del Choco pudieron disfrutar de un partido intenso y entretenido aunque con escasas llegadas con verdadero peligro tanto a una como a otra portería.

De hecho, los cuarenta y cinco minutos iniciales se saldaron con únicamente un acercamiento por bando y los dos cuando todavía tanto locales como visitantes estaban asentándose en el campo.

El Deportivo Fabril fue el más madrugador puesto que aún no se había cumplido el minuto 3 del encuentro cuando Javi Sánchez recogió un balón dentro del área redondelana para sacar un rápido disparo que obligó a Cortegoso a lucirse para despejar a córner.

La réplica por parte del Choco llegó apenas superado el cuarto de hora de partido. Fue en un balón esquinado que Adrián aprovechó para probar fortuna con un lanzamiento cruzado que Álex Cobo también acabó enviando a saque de esquina no sin ciertos apuros.

Esas fueron las dos acciones más reseñables de una primera mitad que consumió la media hora restante en un intento infructuoso de ambos equipos por hacerse con el control de la pelota y del ritmo de partido.

La reanudación tras el intermedio no supuso, ni mucho menos, un incremento del caudal ofensivo. Eso sí, locales y visitantes lo intentaron con lanzamientos lejanos que no acabaron de encontrar portería ante la incapacidad para generar peligro en las áreas.

Lo más reseñable fueron sendos centros laterales que acabaron en remates por encima del larguero de la portería. Por parte del Choco fue Lazcano el que habilitó el remate excesivamente alto de Félix mientras que por el Deportivo Fabril fue David Sánchez el que tampoco encontró la meta defendida por Cortegoso.

Pese a todo, la mejor jugada del partido la firmó el conjunto de Gonzalo Fernández. Corría el minuto 70 de encuentro cuando el Choco consiguió al fin encontrarse cómodo con la pelota y elaborar una buena acción combinativa. Después de una buena serie de pases, la pelota acabó llegando a los pies de Lazcano, quien puso un peligrosísimo centro al que Monchito no llegó por muy poco, con todo a su favor ya para batir a Álex Cobo.

Fue el último acercamiento con algo de peligro. Quedaban todavía por delante más de veinte minutos en los que la intensidad y el despliegue físico siguieron siendo máximos pero que tando Cortegoso como Álex Cobo pudieron vivir con absoluta tranquilidad.