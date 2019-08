El Barcelona sigue a la espera de Messi

El capitán del Barcelona, Lionel Messi, finamente no entró en la lista de convocados para el partido de este domingo contra el Real Betis debido a que no recibió el alta médica. Con una lesión en el sóleo de la pierna derecha, que se produjo el 5 de agosto, el argentino trabajó intensamente los últimos días para recibir el alta, debutar en la Liga y jugar los primeros minutos este curso, pero finalmente no pudo ser, después de que, incluso, en la sesión de preparatoria de esta tarde el argentino se ejerció al margen.

El entrenador barcelonista, Ernesto Valverde, fue muy prudente en la sala de prensa, cuando se reservó para después del entrenamiento para anunciar si Messi recibiría el alta, pero en cualquier caso lo que sí que dejó claro fue que no forzaría bajo ningún concepto al jugador.

La ausencia de Messi llega en un momento delicado que vive el equipo, porque este fin de semana el Barça sólo podrá contar con un delantero (Antoine Griezmann), ya que también están de baja por lesión Luis Suárez y Ousmane Dembélé.

El Betis también pierde a su referencia en ataque, el excéltico Borja Iglesias, que no se ha restablecido a tiempo del esguince.