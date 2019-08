El Alondras se lleva la primera bofetada

Tropiezo del Alondras en su debut liguero ante uno de los aspirantes a pelear por el título, el Compostela y que no tardó en demostrar el potencial que se le supone. Un Compostela, que se adelantaba pronto en el marcador y en todo momento se vió cómodo sobre el terreno de juego, a pesar de no cerrar el partido mediada la segunda mitad. Fue precisamente la entrada de Gabri Palmás, un cangués, en el segundo tiempo lo que comenzó a desnivelar de todo el partido. Porque los canguesas ya no fueron capaces de responder a su gol en el minuto 71. Antes había marcado Abelenda. Dos tantos de Miki sirvieron para cerrar el partido y el triunfo de los compostelanos.