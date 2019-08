Jéssica Bouzas jugará el torneo júnior del Open USA

La joven vilagarciana Jéssica Bouzas vivirá su primera experiencia en un Grand Slam de tenis el próximo mes de septiembre. Será nada más y nada menos que en el US Open Junior que se disputará en la ciudad de Nueva York entre los días 1 y 8 de septiembre. El escaparate al que acude es uno de los mejores, aunque tendrá que trabajar en adaptarse a la superficie de juego, ya que ella está más acostumbrada a la tierra batida, mucho más lenta que la que se encontrará en Nueva York.

La participación en el Grand Slam llega en un año que está resultando espectacular para la joven vilagarciana, que ha conseguido situarse en el puesto número 53 de la ITF Tennis Júnior. En su paso por el US Open se va a encontrar en el cuadro final con una rival muy complicada, probablemente situada en el Top Ten en estos momentos. Pese a esa dificultad, la jugadora de la Academia de Tenis Ferrer viajará a Estados Unidos con toda la ilusión del mundo, y sobre todo, con el claro objetivo de aprender de una experiencia vital que será muy importante en su formación. Al torneo acudirá acompañada de su técnico, Javier Martiz, y de uno de sus compañeros en la Academia de Tenis Ferrer.

Su participación en el US Open es la guinda a una carrera que no ha parado de crecer. No en vano, la vilagarciana es seguida y reconocida desde hace años por la Federación Española de Tenis, siendo internacional en varias ocasiones. Con ella debutó en la categoría Sub-14 en el 2016 en la Winter Cup, el Campeonato de Europa de Naciones en pista cubierta. En el 2018 volvería a ser convocada por el combinado estatal, esta vez consiguiendo clasificar a España para la fase final de la Winter Cup Sub-16, en la que el tridente hispano cayó en primera ronda, cuartos, con la poderosa Rusia, que jugaba además como local. Con su participación el pasado mes de julio en la cita continental de Klosters, lo que le ha permitido completar el círculo, habiendo sido internacional en todas las categorías base con competiciones oficiales por países.

El pasado mes de junio, la vilagarciana se llevó el título del ITF U-18 de Neuchatel de Grado 3, disputado en Suiza. Ese triunfo era el segundo en muy poco tiempo, ya que unas semanas antes había logrado la victoria en el Torneo J3 Derendingen, que se disputa también en el país helvético.