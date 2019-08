La canguesa llega con confianza: "Me siento muy competitiva"

Teresa Portela, la principal referencia de la representación gallega que acude a Hungría, competirá esta tarde en la primera eliminatoria de los 200 metros. No hay posibilidad de clasificarse para la final y todas las participantes estarán en las semifinales del viernes pero como aseguraba ayer "es importante para ir cogiendo sensaciones, para verte en el agua, ver a las rivales. Siempre es importante entrar bien en la competición de cara a lo que espera el viernes".

La gallega insiste en que "me siento competitiva en los 200 metros, es mi prueba de siempre, donde más cómoda estoy. Sigo guiándome por mis sensaciones y los tiempos no han empeorado, en ese sentido no me fijo en la edad que tengo. Intento arañar milésimas en el avance con cada palada". Portela insiste en la importancia de lograr el pase a los Juegos ahora porque "ahora hay cinco plazas y dejarlo para el año que viene ya es muy complicado. Hay que ir al preolímpico y allí solo hay una plaza más. Es mucho más complicado. Lo ideal es lograr ahora la clasificación y a eso es a lo que he venido. Esa es la idea, la de cumplir ese sueño de estar en los sextos Juegos Olímpicos de mi carrera".