El talón de Aquiles del VAR

La temporada 2019/2020 de la Liga Santander no ha hecho más que empezar y ya ha saltado la primera polémica. Una vez más, y pese a que es el segundo año que el fútbol convive con el VAR, los árbitros están en el punto de mira. En esta ocasión debido a la norma de expulsión por roja directa si se produce un pisotón en el tendón de Aquiles. Luka Modric, Jorge Molina y Óscar Rodríguez fueron expulsados; sin embargo, Michel Herrero y Adnan Januzaj no tuvieron castigo por acciones similares.

La nueva norma del Comité de Árbitros a los encargados de repartir justicia es muy clara: "Una entrada por detrás a la altura del tendón de Aquiles será sancionada siempre con tarjeta roja directa". Una acción que se produjo hasta en cinco ocasiones en la jornada inaugural de Primera con decisiones totalmente opuestas por parte de los árbitros.

La primera, la más polémica, se produjo el sábado en Balaídos en el partido entre el Celta y el Madrid, arbitrado por Estrada Fernández. Modric pisó por detrás a Denis Suárez y el croata recibió la tarjeta roja en aplicación de la nueva norma. El centrocampista croata sufrió la primera expulsión directa de su carrera, que el jugador consideró injusta al señalar que no hubo intencionalidad. "En la vida haría intencionadamente una entrada así a un compañero, ¡totalmente involuntaria!", dijo el vigente campeón del Balón de Oro.

Jorge Molina, delantero del Getafe, también fue expulsado, en este caso por Guillermo Cuadra Fernández, árbitro del derbi madrileño entre Atlético de Madrid y el Getafe. La acción se produjo en la primera parte por una entrada al tendón de Aquiles sobre Thomas Partey. Óscar Rodríguez fue el tercer expulsado de la jornada por esta nueva indicación a los árbitros. El mediocentro del Leganés fue expulsado por Alberola Rojas en el minuto noventa y tres en la derrota del conjunto madrileño frente al Osasuna.

Por otro lado, hubo jugadas similares que no sufrieron el mismo castigo. La primera fue en el tercer partido de la jornada, en Mestalla entre el Valencia del técnico asturiano Marcelino García y la Real Sociedad, cuando el belga Adnan Januzaj pisó por detrás el tendón de Aquiles de Jaume Costa. Gil Manzano, el colegiado del partido, no vio la acción, el VAR no lo consideró sancionable y Januzaj no vio ninguna tarjeta. Con el mismo resultado, la entrada del exoviedista Michel Herrero, ahora en el Valladolid, sobre Loren Morón, delantero del Betis, el domingo en el partido arbitrado por Jaime Latre entre el Betis y el Valladolid. Michel Herrero tampoco vio la tarjeta roja. De hecho, esta nueva indicación ha propiciado que esta primera jornada sea la cuarta con más expulsiones de toda la historia de la Liga con seis tarjetas rojas en los 10 partidos de Primera, solo superada por la primera jornada de las temporadas 1992/1993, con 8; 1996/1997, con 10, y 2007/2008, con 7 expulsados.