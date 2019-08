Ernesto Valverde: "Hemos tenido la posesión, pero pocas ocasiones"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, admitió que las claves de la derrota de su equipo en San Mamés frente al Athletic Club fueron su falta de juego en la primera parte y también haber desaprovechado su posesión de balón creando "pocas ocasiones".

"En el primer tiempo no hemos estado al nivel de otros partidos. Estábamos lejos de ellos. No éramos dueños del partido y aun así las ocasiones más claras han sido nuestras. Necesitábamos una disposición más agresiva para jugar en campo contrario y en el segundo tiempo lo hemos conseguido" explicó.

"Pero se metían tan atrás que era difícil generar peligro. Ha faltado un desmarque, una decisión para hacer el gol", añadió Valverde, quien echó en falta en esa segunda parte la participación de un Luis Suárez al que debió sustituir en la primera por lesión.

"Tiene un problema muscular en el gemelo y esperaremos a las pruebas a ver que tiene. Nos ha trastocado los planes porque en el segundo tiempo hemos vivido en el área del Athletic y nos hacía falta un jugador resolutivo como Luis", admitió.

Reconoció también el técnico barcelonista que en ese tipo situaciones "es inevitable echar de menos" a un jugador como Leo Messi, ausente por lesión en San Mamés. "Es verdad que estamos acostumbrados a una forma de jugar en la que Leo desatasca situaciones, pero también tenemos que manejarnos cuando no está y hemos hecho grandes partidos sin él. Necesitamos hacer otras cosas, más desmarques, más profundidad", demandó el 'Txingurri'.

Sobre el gol que decidió el partido, marcado por Aritz Aduriz, Valverde aseguró que no le sorprendió el espectacular remate del veterano delantero rojiblanco. "Es una jugada que Aduriz domina, ya ha hecho varios goles así. Cuando he visto que el balón iba alto y que se perfilaba para hacer la chilena lo esperaba. No me ha sorprendido nada el golpeo", admitió.

Piqué: "La competición te pone en tu sitio"

El capitán del Barcelona, el defensa Gerard Piqué, dijo que los partidos están marcados por detalles y reconoció que la derrota en San Mamés ante el Athletic (1-0), a la larga, será beneficiosa para su equipo.

"San Mames es un campo muy difícil y la competición nos ha puesto en nuestro sitio. No hemos sido nosotros. Ellos han apretado y físicamente han estado mejor", destacó, crítico, Piqué en Movistar Plus.

"Al final, un detalle es lo que marca el resultado. Ganar o perder a veces es cosa de detalles. Nos irá bien porque es mejor perder ahora que no más adentrada la temporada. La competición te pone en tu sitio", insistió Piqué.

El capitán del Barcelona destacó que su equipo llega a la competición tras una "pretemporada con gente nueva". "Preparas el partido de una forma y no sale como esperabas. Nos han apretado bien", añadió.

"En la primera parte, solo han tenido una ocasión de Williams y nosotros una que dio en el palo. Este marcador lo puedes esperar en San Mamés. En la segunda parte controlamos más el partido, pero los detalles son los detalles y marcan el partido", insistió.