El PSG aparta a Neymar hasta que se resuelva su futuro

No hay marcha atrás ni reconciliación posible entre Neymar y el PSG. Después de que el brasileño dejara claro que no quiere volver a jugar más con el PSG y que el pasado lunes el club retirara todas las imágenes de Ney de su tienda oficial, ayer el PSG ha dado un paso más adelante.

Según ha informado Esporte Interactivo, Neymar se ha ejercitado en solitario este miércoles y seguirá apartado del grupo hasta que se aclare su futuro. Después de que el Barça mantuviera una primera reunión presencial con Leonardo ayer, y a la espera de que el Madrid se pronuncie, tanto Neymar como el club parisino lo único que tienen claro es que el brasileño no volverá a vestir la camiseta del PSG.

Por otro lado, Rivaldo, exjugador del Barcelona y Deportivo, entre otros, dejó claro que no vería como "una traición" el fichaje de Neymar por el Real Madrid.

"Si ficha por el Real Madrid yo no lo vería como una traición después de haber dejado el Barcelona para fichar por el PSG y ahora volar a Madrid. Eso no es dejar directamente a tu equipo para reforzar al eterno enemigo. No es traición para mí", aclaró el brasileño.