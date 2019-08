Las llamadas del destino

Jacobo Amoedo formará parte del Pescados Rubén Burela FS la próxima temporada. A sus 26 años, el pívot regresa a España tras su paso por el Bembrive de Segunda B, siendo su primera experiencia en Primera LNFS, después de tres ejercicios en Italia. Axed Groupo Latina, de la Serie A, fue el destino del jugador zurdo en 2016-17. Después ascendió a la Serie A1 para jugar con Meta Catania en las dos últimas campañas. El Burela le da la opción de volver a casa.

Jacobo Amoedo (Pazos de Borbén, 1992) cuenta las horas para que arranque la temporada 2019/20 de la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Después de tres años en Italia, a donde llegó procedente del Bembrive, el pívot cumplirá en las filas del Pescados Rubén Burela FS su sueño de debutar en la máxima categoría de la liga española.

"Tengo muchas ganas de que empiece ya la liga. Jugar en España es un sueño que tenía y estoy deseando que llegue el 14 de septiembre, cuando debutaremos", anuncia 'Nene', nombre con el que se le conoce en las canchas. Su primer partido será ante el Industrias Santa Colima, en Vista Alegre. "Ahora estamos en pretemporada, con sesiones de mañana y tarde, y jugando algún amistoso para coger ritmo y confianza con los compañeros", añade.

"Siempre tienes la ilusión y trabajas, lo das todo cada temporada para poder recibir una llamada, pero la verdad es que si no llegaba esa llamada tampoco pasaba", reconoce. Pero llegó. Llegó incluso el año pasado, aunque al pivote aún le quedaba un año de contrato con el Meta Catalina, equipo de la Serie A1 transalpina. "Estos dos últimos años han mostrado bastante interés en mí y este último año decidí aceptar su oferta". La primera vez que le contactaron decidió declinar la propuesta porque "me quedaba el último año de contrato en Italia, tenía la confianza del mistar y tenía ganas de seguir allí el año que me quedaba porque conmigo siempre se comportaron muy bien", explica.

Cuando el Burela aseguró su ascenso, volvieron a ponerse en contacto con el jugador de Pazos de Borbén. "Estaban ya casi ascendidos a falta de cuatro jornadas y ya me llamó Juanma (Marrube, entrenador del conjunto gallego) para preguntarme sobre mis opciones y si querría venirme. No fue difícil aceptar su oferta porque siempre pusieron de su parte y yo de la mía y mi primera opción siempre era venir a España y si era cerca de casa, pues mucho mejor".

Aunque su deseo era volver a casa, asegura que le convencieron más las palabras del entrenador que cualquier otra cosa. "Fue lo que me dio esas ganas de volver a casa y sé que tendré su confianza, aunque ahora me toca a mí demostrar por qué estoy aquí".

'Nené' recibió "dos ofertas más" para regresar a España. Pero su destino ya estaba marcado. "Desde el primer momento sabía que esta iba a ser mi primera opción", asegura.

Pone fin así a una etapa de tres años en Italia. "El primer año (en las filas del Axed Groupo Latina) me costó un poco más porque venía de jugar con el Bembrive en Segunda B pasé a jugar en la Serie A italiana, entrenando en sesiones de mañana y tarde, aunque la verdad es que a nivel deportivo mejoré mucho y también me valió a nivel personal, porque al fin y al cabo estar fuera de casa siempre te hace crecer", reconoce el futbolista.

El pívot indica que la liga italiana ha crecido mucho, sobre todo desde la llegada de jugadores procedentes de España y Brasil, aunque "la española está todavía un paso por encima y la verdad es que aquí voy a crecer porque, además, los compañeros y el míster me están ayudando mucho", reconoce.

El objetivo del equipo "es mantener la categoría", luego "iremos partido a partido y con el paso de las jornadas veremos hasta dónde podemos llegar". Este sábado jugará en Toledo un amistoso ante el Movistar del vigués Adrián Alonso, 'Pola'. "Aún me acuerdo de cuando era pequeño y lo veía jugar; ya se le veía que podía ser un referente del fútbol sala", apunta. "Lo ha ganado todo, con la selección y con su equipo y va a dar respeto jugar ante él", añade.

Jacobo Amoedo guarda muy buenos recuerdos de los años que militó en el Mosteiro y lamenta la actual situación de precariedad que atraviesan muchos equipos de la zona. "Es una pena que ninguna empresa o ninguna institución se involucre un poco más". Él mismo se vio obligado a hacer la maleta para poder seguir jugando. "Iba a dejarlo y a ponerme a trabajar", apunta. Fue "Chelito" (exinternacional argentino que militó en el Cometal Celta de División de Honor y en el Mosteiro) el que movió sus contactos y le ayudó a buscarse un futuro en Italia.Otros compañeros como Morgade, Mario Paz o Jonathan Rodríguez siguieron sus pasos (en diferentes equipos y categorías) pero otros tuvieron que dejar de jugar. Para Amoedo, "fueron tres años impresionantes en el Bembrive" y subraya, entre otros, aquel partido en el que llenaron As Travesas para recibir al FC Barcelona en la Copa del Rey: "Son recuerdos que se quedan en la memoria para siempre. Ahora espero seguir recolectando recuerdos imborrables como esos. La ilusión siempre la tendré, por muy joven o muy viejo que sea". Otra llamada del destino le ha llevado hasta Burela.