Envó y Vilas seguirán en el Iberconsa

El entrenador del Iberconsa Amfiv, César Iglesias, ya tiene a sus dos primeros pupilos para afrontar la temporada 2019-2020 tras concretarse la continuidad en el conjunto vigués de dos de los jugadores de la casa, dos históricos como Julio Vilas y Lorenzo Envó que acumulan entre ambos más de veinte campañas defendiendo la camiseta del equipo vigués. Sin embargo, el técnico también ha recibido estos últimos días una mala noticia al confirmarse que el mexicano Salvador Zavala no continuará a sus órdenes tras haber aceptado la propuesta del Servigest Burgos para militar la temporada que está a punto de comenzar en la Primera División con el conjunto burgalés.

"Estamos por un lado muy contentos de poder anunciar que tanto Lorenzo como Julio van a seguir con nosotros una temporada más pero, por otro, estamos tristes por la marcha de Zavala. Nos hubiera gustado mucho que siguiera con nosotros porque en estas cuatro campañas ha demostrado ser un profesional extraordinario tanto dentro de la pista como fuera. Le vamos a echar mucho de menos por lo que mucho que nos aportaba como jugador pero, sobre todo, como persona. Su compromiso, esfuerzo, dedicación y tener siempre una sonrisa en la cara le sirvieron para hacerse un hueco en nuestro corazoncito y en el de toda la afición del Iberconsa Amfiv", explica José Antonio Beiro, presidente del conjunto vigués.

Sin embargo, las circunstancias han provocado que los caminos de Zavala y el Iberconsa tuvieran que separarse. "Nosotros no teníamos duda alguna. Queríamos que siguiera en el equipo y para nosotros va a ser una baja muy sensible pero Burgos le ofrecía un trabajo en México durante los meses que no hay temporada, algo con lo que nosotros no podíamos competir. Sabemos que para Zavala tampoco ha sido una decisión fácil porque él también quería seguir aquí pero tiene ya una edad y la opción que le ofrece Burgos es muy interesante para asegurar su futuro cuando ya no pueda seguir jugando profesionalmente al baloncesto en silla de ruedas", añade Beiro, quien puntualiza que "trataremos de que pueda venir con el Servigest a jugar un partido en Vigo y que podamos despedirlo como se merece".

Por el contrario, Envó y Vilas sí que seguirán defendiendo una camiseta que parece ya su segunda piel. Envó es ya casi un vigués más después de haber desarrollado en la ciudad gran parte de su carrera deportiva. Vilas pasó incluso por las escuelas deportivas del club y tras varias temporadas fuera (Burgos y Barcelona) acumula ya prácticamente otra década en el Iberconsa. Son dos de los jugadores de la casa y, por eso, su renovación era prioritaria. "Lorenzo y Julio son la esencia del Amfiv. Son ya algo más que jugadores. Forman parte del club. De ahí que para nosotros fuera básico que ambos continuasen aunque no fue fácil, Envó va a ser padre y tenía muchas dudas sobre su continuidad. Al final hemos logrado convencerle ya que sin él y sin Zavala hubiera sido muy difícil encontrar a dos jugadores clase 4 de tanta calidad para montar un equipo de garantías".