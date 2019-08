Nico Rodríguez se cuelga la plata en Japón

La pareja de regatistas españoles formada por el catalán Jordi Xammar y por el vigués Nicolás Rodríguez se ha aupado con la medalla de plata en los 470 World Championships de Enoshima, Japón, tras una semana de condiciones muy exigentes.

Con 9 nudos de viento daba comienzo la medal race en la que los diez primeros clasificados de la provisional luchaban por medalla. Con la plata asegurada, el pulso de Xammar y Rodríguez por el Mundial se libraba con los australianos Mathew Belcher y Will Ryan, que finalmente se han llevado el oro gracias a un fuera de línea de la pareja catalano-gallega.

Ese error en la salida de la Medal Race, cuando eran líderes del Mundial después de sumar siete primeros puestos en las once mangas de clasificación, incurriendo en fuera de línea (salieron antes de tiempo pero no se penalizaron), les llevó a la descalificación dejando en bandeja la medalla de oro para los australianos Matthew Belcer y Will Ryan.

"Estamos seguros de que podemos vencerles y ya estamos pensando en el próximo año (los Juegos de Tokio 2020), que es lo que realmente cuenta", indicó Xammar. "Vamos a estar de nuevo codo a codo con ellos".

"Ha sido una gran semana en la que hemos hecho muy buenos parciales y hemos peleado un montón", explicaba e vigués en referencia a sus siete primeros puestos en las once regatas celebradas de lunes a jueves previas a la Medal Race de ayer. "Que los dos primeros barcos hayamos acabado con una puntuación tan baja es muy poco habitual y demuestra el nivel que ha habido", añadía.

En relación al fuera de línea que les ha arrebatado el oro, el regatista del Real Club Náutico de Vigo explicaba que "la salida ha sido muy apretada, la gente de sotavento ha hecho fuera de línea y el equipo australiano a barlovento también. Ellos han decidido volver y nosotros no. No lo veíamos claro, y al final ha resultado ser una mala decisión por nuestra parte. Pero nos vamos muy orgullosos porque queríamos salir a ganar el mundial y hemos dado lo mejor de nosotros".

Mas y Cantero

Por su parte, Silvia Mas y Patricia Cantero han podido mantener la meritoria quinta posición con la que llegaban a la jornada de clausura tras remontar varios puestos ayer jueves, mientras que Bárbara Cornudella y Sara López acababan en el puesto catorce. Las inglesas Hannah Mills y Eilidh McIntyre se han llevado el oro en uno de los test más importantes de la clase 470, un Mundial selectivo para los Juegos Olímpicos que ha permitido a la flota medirse en el que será el campo de regatas de Tokio 2020.