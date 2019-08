Neymar, aliviado tras el archivo de la denuncia por violación

Neymar se mostró "aliviado" después de que la Fiscalía brasileña haya archivado la investigación por supuesta violación a una modelo de 26 años al no aportar la Policía "pruebas suficientes" para sustentar la acusación, y ha afirmado que este será un comienzo para él, dando su apoyo a toda mujer que "realmente es víctima".

"Este va a ser un capítulo nunca olvidado en mi vida por muchos motivos, en especial el daño que me causaron a mí, a mi familia y a las personas que realmente me conocen. Voy a ser sincero y no voy a decir que estoy feliz, pero sí aliviado. La cicatriz me va a continuar recordando cuánto el ser humano puede hacer cosas buenas pero también cosas ruines", señaló en su cuenta de Instragram. "Sí, mi mundo se derrumbó y caí al suelo, pero, como dice una leyenda, para muchos el suelo es el final de todo, para nosotros es solo el comienzo", subrayó.