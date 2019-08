"Han jugado con nuestras ilusiones"

Varias semanas después de que el Matamá anunciara su decisión de renunciar a salir en la nueva Segunda Disivión Pro, las exjugadoras del bloque que logró el ascenso a las segunda categoría del fútbol nacional han roto su silencio con un comunicado en el que muestran su malestar con la forma de actuar del club vigués.

Así, las exjugadoras indican en su escrito que "desde el mes de abril, cuando el equipo había conseguido el ascenso, no se comunicó en ningún momento a las jugadoras,de que había la posibilidad de que el Matamá no saliera a competir", indican. Añaden que "cuando conseguimos dicha proeza se reunieron con nosotras para felicitarnos y comunicarnos que se buscarían todos los medios necesarios, para competir en dicha categoría". Y pese a entender que "no era un trabajo nada sencillo", apuntan que tenían "conocimiento de que hubo gente que quiso ayudar y no se le dejó", esgrimen sin dar detalles sobre la posible ayuda que rechazó la entidad presidida por Cesar Casás.

"No estamos de acuerdo con que solo se publique en prensa que el Matamá renunció a la categoría por no llegar a un acuerdo con el Celta, cuando se podrían haber buscado otras alternativas. Pero para ello hay que creer, apostar, valorar, luchar, confiar y, sobre todo, querer que el equipo de fútbol femenino del Matamá estuviera donde se merecía", prosiguen.

Pese a todo, en el comunicado apuntan que "sin opinar si se pudo haber hecho más o no, lo que sí podemos decir las jugadoras es que se ha jugado con nuestras ilusiones, con nuestro esfuerzo y dedicación de toda la temporada para conseguir algo que no era nada fácil y, sobre todo, a cambio de nada. Inscribieron al equipo en la competición el lunes, como si fuera aquello una gran hazaña, y el jueves renuncian a la misma". Las jugadoras aseguran que "eso sí es jugar con la ilusión de todas las jugadoras".

Por este motivo, en el comunicado añaden que "por todo esto todas las jugadoras hemos decidido no seguir en el club (ajeno a las que ya habían tomado la decisión de irse antes de todo esto). Porque es imposible estar dónde no te saben valorar, porque en ningún momento se nos informó de la posibilidad de que el equipo no saliera a competir, porque han jugado con nuestras ilusiones y, sobre todo, porque no quedaría motivación por volver a conseguir algo, cuando después no vas a recibir tu premio. No ha sido una decisión fácil, sobre todo, para jugadoras que llevan muchos años ligadas al club".

Pese a todo, antes de concluir el escrito tienen buenos deseos para el que ha sido su club hasta ahora: "Agradecemos el trato recibido durante estos años y les deseamos la mejor de sus suertes".

El club vigués renunció también a salir en Primera Nacional y se ha inscrito en la categoría Autonómica. El cuerpo técnico también ha anunciado su decisión de no continuar.