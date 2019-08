áfrica sempere "Para volver a casa hay tiempo, el Mecalia me ofrece jugar en Europa"

África Sempere (Torrellano, Elche, 1992) afronta su cuarta temporada consecutiva en las filas del Mecalia Guardés y se convierte en una de las veteranas de una plantilla que este curso presentará muchas caras nuevas y tendrá que superar ausencias importantes como las de Estela Doiro o Estela Carrera. La ilicitana gana peso específico en una plantilla que inicia la liga "sin presión" y con la ilusión de volver a jugar en Europa.

- Puesta de largo oficial del equipo, síntoma que ya queda muy poco para arrancar...

- Tenemos muchas ganas ya. A principios de septiembre empezamos y ya no queda nada para ponerse a punto.

- Muchas caras nuevas esta temporada en la plantilla. ¿Están todavía en fase de concerse y acoplarse?

- Ahora estamos en una fase muy bonita, en la que todo el mundo viene con un montón de energías positivas, con ganas de hacerlo bien, con muchas ganas de trabajar y los entrenamientos son muy enérgicos. Además, te tienes que acoplar con la gente y eso hace que te socialices más y es una etapa muy bonita, la verdad.

- ¿Cómo define el bloque con el que va a competir este año el Mecalia?

- Se han ido del equipo piezas muy importantes como Estela Doiro, Naiara Egozkue o Estela Carrera y Prades ha fichado a muchas primeras líneas, por lo que tenemos un equipo muy rápido y joven y creo que eso va a ser bueno.

- ¿Otra vez el Mecalia va a ser uno de los equipos llamados a luchar por la liga?

- Tenemos que ir poco a poco. Este año no se espera tanto de nosotras como otros, porque igual no se ha fichado a gente con tanto nombre o de equipos tan punteros, pero a veces pienso que la gente cuanta menos presión tiene es cuando mejor juega. Creo que es lo que pasó el primer año, que era un equipo del que nadie esperaba nada, y poco a poco fueron pasando las cosas. Este año tengo unas sensaciones parecidas.

- ¿Cómo se presenta la temporada?

- Si la liga el año pasado estaba igualada, este año lo supera. Hay equipos como Málaga o Aula Cultural que se han reforzado mucho. Rocasa y Bera Bera tienen unos equipazos y luego también está Guardés o Elche. Todos los equipos tienen jugadoras buenas y veremos, creo que va a estar muy igualada.

- El calendario ha creado mucha controversia...

- Mucha gente está descontenta poque para nosotras, cuanto más juguemos, mejor. Es una liga de doce equipos y los partidos están muy repartidos. Lo bueno es que vamos a jugar competición europea y eso hace que vamos a estar menos paradas.

- El Mecalia siempre ha mostrado su mejor versión en Europa.

- Es una gran ilusión jugar en Europa. Me gusta mucho esa competición porque al final viajas, sales de tu zona de confort, conoces la cultura de otros países y eso te enriquece mucho como jugadora. Creo que es cuando más nos venimos arriba, nos motivamos y creo que es cuando mejor imagen hemos dado, jugando contra equipos que nos superan incluso en envergadura y aún así hemos mostrado una buena versión.

- Cuarta temporada en el equipo, ya es una veterana.

- Me he enamorado de este pueblo. Junto con Rosario, que también empezó conmigo desde el principio, y Marisol, aunque se fue unos meses y ahora ha vuelto, somos las que llevamos más tiempo. Nunca hubiera imaginado que en un pueblo donde no tengo mis raíces iba a acabar siendo una de las veteranas. La gente de A Guarda te hace sentir como en casa. Los gallegos sois muy hospitalarios.

- ¿No la tentaron de otros clubes?

- El año pasado tuve una oferta de Elche, el equipo de mi casa, y estuve tentada porque eso me permitiría retomar también mi vida académica. A Guarda es un pueblo donde hay dificultades para estudiar porque la Universidad te pilla lejos, pero creo que también hay que aprovechar las oportunidades cuando se presentan y jugar en Europa es una oportunidad que me ofrece el Guardés. Al final esto tiene una fecha de caducidad y no siempre vas a estar jugando al balonmano y para volver a casa siempre hay tiempo.

- ¿Y la selección?

- Me encantaría ir a la selección, no lo voy a negar, pero al final es algo que no está en mi mano. Puedes hacer resultados, estadísticas, pero al final si no le gustas a la persona que lleva eso no puedes hacer más. Mi objetivo es estar feliz donde esté y hacerlo lo mejor posible y lo que venga, vendrá.