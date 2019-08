Veloso: "Solo me planteo ir día a día"

La jornada de descanso de la Volta a Portugal ha servido para la reflexión de Gustavo César Veloso. El líder, con apenas un puñado de segundos sobre sus más inmediatos perseguidores, es muy consciente de lo mucho que le queda por sufrir todavía encima de la bicicleta para mantener el amarillo hasta el podio que espera el domingo en Porto.

El corredor vilagarciano, haciendo gala de la experiencia que atesora a sus 39 años, sabe perfectamente cual es el plan a seguir. "Esta Volta me la estoy planteando día a día. Toca mantener la concentración en cada etapa y cada día que paso de amarillo es una motivación para encarar el siguiente, pero sin mirar más allá. Disfruto de cada día que mantengo el liderato y no pienso en otra cosa que no sea el día a día".

Más proclive a evitar ser el foco de atención mediática, el peso de la camisola amarilla también le obliga a tener un día de descanso diferente al del resto del pelotón. Del mismo modo reconoce que "este descanso me viene muy bien. Las sensaciones sobre la bicicleta siguen siendo buenas como desde el primer día, pero viene bien para regenerar sin dejar de entrenar".

Otra de las cuestiones en la que incide especialmente el corredor de Bamio es en lo relativo al cuidado de su propio equipo. En esta línea tomó como ejemplo lo sucedido en la etapa del martes cuando preservó a su escuadra de tomar la responsabilidad de abortar una fuga que llegó a superar los cinco minutos de ventaja, "tirar significaría desgastar al equipo y soy de los que piensa que cuantas más fuerzas guardes más vas a tener cuando sean de verdad necesarias. Por delante no iba ningún rival peligroso en la general".

Uno de esos escapados en el día de ayer era su amigo Álex Marque. "La verdad que fue una pena que no ganase él. A pesar de que somos rivales me hubiese gustado que fuese para él la etapa después del pinchazo y la caída que sufrió en la subida a Torre y que lo distanció mucho en la general"

Con solo 15 segundos de renta sobre su compañero en el W52-FC Porto Joao Rodrigues, 22 sobre Vicente García y 25 segundos sobre Joni Brandao, Veloso sabe que la estrategia en carrera va a ser determinante en lo que todavía queda por delante. "En el ciclismo está todo inventado. Las ganas y el corazón a veces llevan a cometer errores importantes y va a ser muy importante mantener la cabeza fría".