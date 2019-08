Marc Gasol: "Me encuentro bien, pero correr riesgos no es lo más inteligente"

Marc Gasol, pívot de la selección española de baloncesto que no pudo estar presente en el último amistoso frente a Lituania por unas molestias físicas, ve "muy probable" poder jugar su primer partido preparatorio para el Mundial de China en el torneo de Málaga, ya que se encuentra "bien" y preparado .

"Lo más probable es que pueda jugar mi primer partido en Málaga. Lo que me diga el cuerpo técnico y el grupo médico. Al final tienes que ir cumpliendo etapas, asumiendo cada vez más cargas y sin prisa. Yo me encuentro bien pero correr riesgos no es lo mas inteligente", añadió el campeón de la NBA tras el entrenamiento de la selección en el pabellón madrileño del Triángulo de Oro.

Marc confesó que estar en la selección siempre es "especial", ya que todos los jugadores dejan "de hacer cosas y de estar con la familia" y el tiempo de ocio y recuperación lo invierten "para ponerse a disposición del equipo", aunque su nuevo rol no lo hace más especial: "No por tener un rol diferente o más importante a años anteriores lo hace más especial. Siempre que estás aquí es especial", puntualizó el catalán.

"El rol lo asumes con confianza y naturalidad. En 2013 tuve la suerte (o la no suerte) de jugar sin Pau y tener ese papel, quizá, mas importante, pero al final lo que importa es que estemos todos bien, que tengamos confianza, que juguemos alegres y que disfrutemos en la pista", agregó.

El jugador de Toronto Raptors admitió que, por lo que ha visto en las ventanas, entrenamientos y en el partido ante Lituania, España no juega "distinto a otros años", aunque las acciones pueden ser "un poco diferentes" dependiendo de "los jugadores y sus habilidades en la pista", pero al final el ADN "es el mismo" a la hora de "trabajar, defender y ayudarse".

El pívot destacó "el grupo" por encima de todo: "El trabajo conjunto es lo que marca la diferencia. Tú puedes tener mucho talento pero si no estás conjuntado las cosas no salen bien. Eso es trabajo de todo el mundo: de los líderes y de los que tienen otro rol. Todo el mundo tiene que aportar y ayudar al equipo".

Según Marc, los veteranos tienen que liderar "con el ejemplo, el esfuerzo diario, el trabajo en los entrenamientos y la manera que tienen de convivir".

Sobre las numerosas bajas que está sufriendo la selección estadounidense, Gasol reconoció que no se fija en las listas "porque pasan muchas cosas y al final lo que importa es como llegan los equipos al campeonato".

"No sé exactamente quién está y quién no está. Cuando esté la lista definitiva, si nos toca contra ellos lo veremos con mas atención. Hay un bloque de 8 equipos que estamos muy parejos y tenemos que estar muy bien preparados para afrontar todas las fases", declaró.

Acerca de los descartes de cara al Mundial de China, que empieza el 31 de agosto, Marc declaró que estar en esa situación es "muy difícil" y que pensarlo no ayuda "a jugar mejor y con libertad". "Va a ser una decisión difícil para el técnico", concluyó Marc.