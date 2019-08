El Miño se prepara para su día grande

El Descenso del Miño, que se disputará el próximo sábado organizado por el Kayak Tudense Axuda Páramos, presenta un nuevo desafío para los cerca de 600 palistas que participarán en la emblemática prueba. "El secreto es conocer el río, sus puntos críticos para superar los obstáculos y tener suerte", dice Enrique Míguez, medallista en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles y el que ha realizado este recorrido treinta veces. A esta recomendación añade otra para este año: "Hay que tener cuidado con las algas".

Todos los detalles son importantes en los 17 kilómetros de recorrido entre Salvaterra y Tui. No hay favoritos claros al triunfo final, aunque algunos presentan sólidas candidaturas. Brais Sánchez y Antonio Palmás ganaron el año pasado en K-2. No podrán revalidar ese título, ya que el primero de ellos no participará. El segundo sí, pero en K-1.

Es la prueba más importante y numerosa de estas características que se disputa en Galicia. Lo avalan los datos y también la tradición. Se disputará la edición número 48, al borde de cumplir sus bodas de oro. Al margen del aspecto emotivo, el Descenso del Miño presenta otras cuestiones cargadas de simbolismo, como la salida en Salvaterra, con todos los participantes corriendo desde tierra para subirse a las embarcaciones. Es una imagen icónica para el aficionado, pero no tanto para los deportistas. Lo corrobora Enrique Míguez al afirmar que "es uno de los momentos claves para aquellos que luchan por la victoria. Salir mal o tener un choque con otro barco puede arruinar tus opciones. Quedarse atrás supone también ser muy complicado el poder remontar".

A lo largo del trayecto hay lugares donde se debe tener especial atención. El paso por el Penedo y también un poco antes de llegar a la Ribera de Caldelas. El río se estrecha y el poco caudal puede provocar alguna 'avería'. En ese sentido, el canoísta señala que "es imprescindible elegir bien la ruta. Desviar uno o dos metros puede ser decisivo.

Pero todos a todos estos detalles se añade otro que ha aparecido en los últimos años. La presencia de algas condiciona la regata. Son un estorbo para los palistas. Pueden quedar enganchadas en el timón de la embarcación y provocar que quede ingobernable. Ya se han visto escenas donde los deportistas han tenido que detenerse en la orilla para sacarlas. Ese problema, el del timón, no va a tener Enrique Míguez. Afrontará la prueba, otra vez en la canoa que no tiene timón, cumpliendo el deseo de Julián Serrano, un canoísta madrileño que le pidió especialmente al tudense poder hacerlo juntos. Y Míguez añade que "no le puedo decir que no a un amigo". Serrano comprobará por primera vez las dificultades del Descenso del Miño.

En la categoría sénior, podría ser Manuel Garrido, del Kayak Tudense, el que optaría a la victoria en canoa. También Ana Varela y Carla Pérez se impusieron en K-2 en la pasada edición, lo mismo que Osama Amaia, en K-1 femenino, e Iván Alonso, en K-1 masculino. En K-2 masculino se perfilan los hermanos Franco y Dardo Balboa. Pero el abanico de ganadores está abierto y algunos incluso especulan con la posibilidad de que se registre un nuevo récord de tiempo. Sería siempre inferior a una hora.

También se han inscrito Manuel Busto, uno de los emblemáticos palistas de la historia del piragüismo español, junto a Beatriz Manchón. Ya estuvieron presentes el año pasado. Su asistencia al Descenso del Miño se produce tras ser rechazados de nuevo en el Descenso del Sella al tratarse de una embarcación mixta.

El Descenso del Miño comenzará en Salvaterra a las 18.30. Es la hora marcada para el inicio de una competición legendaria y con mucha historia detrás. El Kayak Tudense Axuda Páramos la tiene como la más importante de toda la temporada. Cada año aumenta el número de participantes y todos los clubes gallegos, algunos de Portugal y también de otros puntos de España se acercan para participar en el evento.

De modo simultáneo se celebra también el Descenso Popular del Miño, que alcanza su novena edición convertido en una gran fiesta popular. Ya no hay plazas disponibles y serán más de 700 las personas que participen en el descenso de 7 kilómetros entre la Ribera de Caldelas y la sede del club tudense. El éxito de esta iniciativa, consolidada en el tiempo, ha venido refrendada por la declaración de Festa de Interés Turístico de Galicia. La salida será a las 17.00. Durante todo el sábado, en la Ribera de Caldelas, se realizarán una fiesta popular a la que asisten cientos de personas.