Muere el joven ciclista belga Bjorg Lambrecht tras una caída en la Vuelta a Polonia

El belga Bjorg Lambrecht (Lotto Soudal) murió este lunes tras sufrir un grave caída en el transcurso de la tercera etapa de la Vuelta a Polonia, informó su equipo.



El ciclista fue reanimado por el personal sanitario de la carrera y trasladado al hospital donde falleció tras llegar en estado crítico.



En una jornada marcada por las lluvias intermitentes en el tramo entre Chorzów y Zabrze, Lambrecht perdió el control de su bicicleta y se estrelló con una alcantarilla de hormigón a 50 kilómetros de meta.



El belga fue reanimado y trasladado de emergencia al hospital de Rybnik, donde falleció en la mesa de operaciones, según aseguró Michal Sieron, portavoz del Hospital, al medio polaco dziennikzachodni.pl



"Llegó al hospital en estado crítico y, desafortunadamente, durante la operación falleció", explicó Sieron.



Lambrechet, de 22 años, tenía en su haber un cuarto y quinto puesto en la Flecha Valona y la Flecha Brabanzona, así como un sexto puesto en la Amstel Gold Race, aunque su logró más destacado fue el segundo puesto en la Vuelta al País Vasco de este año tras batirse con el francés Julian Alaphilippe.



En el mes de junio anunció su renovación por la escudería Lotto Soudal hasta 2021 con vistas a ser el corredor principal.



"La mayor tragedia posible que podría suceder a la familia, amigos y compañeros de equipo de Bjorg ha ocurrido.... Descanse en paz Bjorg", señala el equipo belga en su cuenta de twitter.







