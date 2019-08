Mikel Landa deja el Movistar y ficha por el Bahrain Merida

El ciclista alavés Mikel Landa correrá en la filas del Bahrain Merida desde 2020, tal y como anunció este lunes el equipo asiático.



El escalador vasco deja el Movistar después de dos temporadas en la escuadra española, y sustituirá al italiano Vincenzo Nibali.



A sus 29 años será uno de los jefes de filas del potente equipo de Oriente Medio, con el que correrá las grandes vueltas en la próxima campaña.





?? We're absolutely thrilled to announce that @MikelLandaMeana is joining our team!



?? We're absolutely thrilled to announce that @MikelLandaMeana is joining our team!