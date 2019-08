Joana Montouto firma por el Sárdoma

El tándem letal que garantizó unos 40 goles en la temporada 16/17 al Sárdoma y que se mantuvo hasta la 17/18 no volverá a reunirse por ahora. Joana Montouto (Vigo, 1990) ha deshojado la margarita, ha puesto fin a su experiencia en la liga portuguesa con el Boavista y en la temporada 19/20 jugará en Primera Nacional con el Sárdoma. Pero Tania Penedo, que regresó en la segunda vuelta del último campeonato, volverá a colgar las botas provisionalmente.

Montouto tenía una oferta del Viajes Interrías FF de Portonovo pero regresará al club donde formó un tándem goleador con Tania Penedo. "El corazón tiró más para el Sárdoma". Víctor Martínez, coordinador del fútbol femenino sardomista, llevaba todo el verano intentando el regreso de Montouto, una de esas pocas futbolistas con gol. "Joa" disputó con sus antiguas compañeras la Vigo Cup de fútbol sala, que ganó. Después jugó el torneo en fútbol 7 con jugadoras del Matamá? y ahora volverá a vestir la casaca blanquiazul.

El Sárdoma, que inició los entrenamientos esta semana con su nuevo entrenador, Víctor González, tiene un primer partido amistoso este sábado en A Lanzada, en el campo de fútbol de Noalla ante el Interrías (19:30). Las viguesas iban a jugar contra el Matamá el domingo, pero la situación del equipo de Penedo da Moo ha cambiado radicalmente.

No obstante, la felicidad para Begoña Aldao, presidenta sardomista, no es completa. Tania Penedo vuelve a la reserva por motivos laborales. La futbolista regresó a mitad de temporada para levantar el ánimo de un equipo decepcionante y no tuvo su año. "Esta temporada va a ser un poquito como la anterior, pero a diferencia de aquella es que no tengo ninguna fecha de vuelta. Ha sido un año complicado en el que tuve que compaginar mi vida laboral con el fútbol; pensé que iba a ser más fácil, que me iba a sentir bien físicamente, que no iba a haber mucha diferencia? pero en los partidos me he notado muy baja y físicamente no me he notado muy bien".

Y cuando una jugadora como ella no está, mejor hacerse a un lado. "Como jugadora ambiciosa y competitiva que soy no me he sentido bien y ante todo para mí el fútbol es un deporte en el que hay que disfrutar y es de equipo; al no tener muchos días para entrenar con mis compañeras he estado un poco fuera de lugar", explica. Por eso "este año he decidido no empezar y si al cabo de los meses me encuentro mejor, con ganas, motivación e ilusión, sin duda volveré al Sárdoma, que es mi casa".