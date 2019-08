El Matamá renuncia a jugar en nacional

El fútbol femenino vigués ha entrado en colapso dos años después de la desaparición del FPRV El Olivo. El Matamá, que no ha logrado este verano asegurarse las condiciones económicas necesarias para disputar la nueva segunda categoría del fútbol español, la denominada Reto Iberdrola, tampoco saldrá en Primera Nacional, el nombre con el que la Real Federación Española de Fútbol ha denominado a la tercera categoría del fútbol español. Todos los equipos de la antigua Segunda División han sido reubicados en ella, incluido el Matamá, que el 15 de septiembre debía enfrentarse al Victoria santiagués. Pero no será así.

César Casás, presidente de la Sociedad Cultural Deportiva Atlántida de Matamá, tenía previsto comunicar ayer a la RFEF su renuncia a competición nacional. Su sección de fútbol (es una sociedad recreativa, no un club de fútbol), tras la marcha en bloque de varias jugadoras al Interrías de Portonovo, carece de séniors suficientes para afrontar una competición más allá del Padornelo (Galicia, Cantabria y Asturias), por lo que su primer equipo disputará la 1ª Autonómica, a la que el Matamá B, formado por jugadoras muy jóvenes, logró ascender en junio.

La historia se repite aunque con diferente desenlace y motivaciones. En julio de 2015, el desencuentro de plantilla y directiva del Erizana llevó a las futbolistas a abandonar el club baionés. Gran parte recaló en el Matamá en 1ª Autonómica y aún seguían en él hasta hace unos días. Aquel verano el Erizana decidió competir en 2ª Nacional con un plantel formado a toda prisa y naufragó (cero victorias, cero empates y 24 derrotas). El equipo femenino desapareció. Ahora, ocho jugadoras cambian de ría y se van al Viajes Interrías de Portonovo, que ha encontrado plaza vacante en la categoría de bronce y que jugará en el Novo San Pedro, en Vilalonga. Se van decepcionadas por no poder disputar la Reto Iberdrola, a la que Casás intentó acceder sin que fructificaran sus gestiones. La masa social del Matamá le había concedido unos plazos como margen de maniobra, pero la directiva sabía que el proyecto necesitaba una solvencia económica que no pusiera en peligro la sociedad. De hecho, las ayudas institucionales no son automáticas, sino que llegan durante la temporada o a su conclusión contra presentación de facturas y otros requisitos legales. Y llegaron hasta donde pudieron. Tanto que el Matamá perdió la oportunidad de vender su plaza al agotar plazos para salir en la nueva categoría de plata.

No obstante, Casás no cometerá el mismo error que la directiva del Erizana. "Tenemos gente muy joven y un proyecto muy bonito para seguir trabajando". El club seguirá manteniendo su sección de fútbol femenino, pero en un lugar real con las jugadoras de base con que cuenta desde el verano de 2018 (salidas muchas de ellas del Sárdoma). Y volverá a crecer cuando las circunstancias deportivas lo permitan.

Descenso voluntario

César Casás se convierte así en el segundo presidente vigués de este siglo que baja voluntariamente a su primer equipo para evitar una quiebra económica y deportiva. Una acción tan valiente y responsable como poco comprendida. Paco Araújo dio ese mismo paso en 2012, cuando el Club Deportivo Bosco, sin patrocinador, decidió descender administrativamente a Liga Femenina 2.

Después de tres temporadas en la categoría de plata, todas con distinto entrenador (Chicho Val, David Ferreiro y Edu González) y en cualquiera de ellas siendo el mejor equipo de Vigo, el Matamá volverá a Autonómica, como en 2015. Se lleva una Copa Deputación (2018) y una Copa Vigo (2019). Y la seguridad de que el fútbol femenino continuará en el renovado césped sintético de Penedo da Moo.

La situación ahora deja al Deportivo en la Liga Iberdrola, al Friol lucense en la Reto Iberdrola y, en Primera Nacional, a Sárdoma, Valladares, Victoria FC (Santiago), Victoria CF (A Coruña), Deportivo B (A Coruña), Umia, Atlético Arousana y Viajes Interrías con dos equipos asturianos, el filiala del Oviedo Moderno y el Gijón FF, y tres cántabros (el filial del Racing, el Oceja y el CD Monte).

En la primera jornada, el Valladares jugará en A Coruña contra el Dépor B y el Sárdoma en A Bouza (Barrantes, Ribadumia) frente al Umia. El derbi vigués, el 13 de octubre en la nueva alfombra de A Gándara (jornada 6) y el 9 de febrero en As Relfas.