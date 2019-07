El Real Madrid no transmite buenas sensaciones esta pretemporada. Después de la goleada recibida ante el Atlético de Madrid, los de Zidane han vuelto a caer ante el Tottenham en un partido en el que los blancos se han visto totalmente superados por los jugadores de Mauricio Pochettino.



Solo Keylor Navas -que sustituye a un lesionado Courtois, duda para el partido de Liga en Balaídos- ha conseguido salvar la imagen de un equipo que preocupa a la grada blanca y que parece no estar contenta con lo que ha visto en el campo durante la Audi Cup.



Precisamente, el gallego Lucas Vázquez se ha convertido en el blanco de todos los comentarios en las redes sociales por un fallo durante una jugada y que ha generado más de 17.000 publicaciones en Twitter.



El futbolista gallego no tuvo su mejor partido y dejó para el recuerdo un intento de regate que provocó la ira en las redes sociales. En las imágenes se puede ver cómo Lucas Vázquez trata de regatear a Georgiou en el tiempo de descuento. Sin embargo, a la hora de marcharse del canterano del Tottenham, el extremo se dejó el balón atrás.





Lucas Vazquez... Zidane is to blame. pic.twitter.com/E2XT7Iw3Vh — Andres (@otfbravo) July 30, 2019

Lucas Vázquez | Best Skillspic.twitter.com/ugSeFIL7Kv — Aegøn (@Kaiser7RM_) July 24, 2019

TwitterMadrid cuando quita a Jovic en lugar de Lucas Vazquez. pic.twitter.com/KAGajFceAB — Jonathan (@joni_barco) July 24, 2019

Lucas Vázquez me quita las ganas de ver el fútbol. Like si a ti también — Yihi (@YihiRM) July 30, 2019

Lo importante es que se va Bale y se queda Lucas Vázquez... pic.twitter.com/JX6QMFpKxt — Jordi_segura (@Jordisegura18) July 28, 2019

Y como las redes sociales no perdonan, han sido los propios aficionados los que han recordado otra jugada protagonizada por el mismo jugador. En aquella ocasión fue contra el Arsenal en la International Champions Cup. En aquel encuentro, el gallego intentó marcharse de dos jugadores en el área pero, otra vez, se dejó el esférico atrás y perdió la posesión de la pelota.