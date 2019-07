El Gran Peña, indignado con el concejal de Deportes de Vigo por obligarle a pagar por el uso del Carballal

El Gran Peña ha emitido una nota pública en la que critica la actuación del concejal de Deportes de Vigo, Manel Fernández, al que acusan de discriminación por obligarles a pagar por el uso del campo de O Carballal, que se ha reformado y con ciertos problemas. El Gran Peña, que recuerda que otros clubes no realizan tal pago y que asegura estar en riesgo de desaparición, pide al alcalde una solución a un conflicto que se arrastra ya desde hace tiempo.

"Por el presente informamos a nuestros socios, aficionados, jugadores, padres, madres, simpatizantes y opinión pública en general que el Concejal de Deportes del Concello de Vigo, D. Manel Fernández, tiene la pretensión de que nuestro club empiece a pagar un alquiler desde el próximo 1 de agosto por los entrenamientos y partidos que nuestros equipos vayan a celebrar en el Campo del Carballal", revela el histórico club vigués en su comunicado. "Para que podamos utilizar dicha instalación, el citado Sr. Fernández nos EXIGE que paguemos por adelantado el importe correspondiente a los dias y horas que estimemos vamos a necesitar durante la próxima temporada 2019/2020".

"Esta postura del Sr Concejal es absolutamente contraria y radicalmente opuesta a la promesa y al compromiso que tantísimas veces el Sr. Alcalde Don Abel Caballero públicamente nos ha ofrecido y repetido hasta la saciedad", revela la entidad de Lavadores. Tal promesa consistiría en que "el Gran Peña utilizará gratuitamente el campo del Carballal prácticamente en exclusiva y a coste de cero euros".

Para el Gran Peña, "la pretensión del Sr Concejal contradice también a los comuneros de las Juntas de Montes de Candeán y Cabral, quienes en sus respectivas asambleas han votado y autorizado la reforma del Campo del Carballal para el uso de los equipos del Club Gran Peña (entidad solicitante), en las mismas condiciones que teníamos en ese momento (gratuitas)".

"Además el Sr Concejal de Deportes, con sus intenciones de cobro al Gran Peña después de reformar una instalación, estaría provocando una situación de tremenda injusticia e injustificable trato de desigualdad entre nuestro club y todos aquellos clubes que después de una reforma de sus campos no les ha quitado las llaves, la gestión, la programación de partidos, la cantina, etc. etc...", añade el Gran Peña. "Nos preguntamos el porqué a los demás clubes gratuidad sí y a nosotros No. Seguimos sin tener respuesta y sin entenderlo".

El Gran Peña anticipa qué actuación han acordado: "La Junta Directiva del Gran Peña F.C. , basándose en las promesas y compromisos de gratuidad de nuestro Alcalde, ha tomado la decisión de presentarse a entrenar con su primer equipo el dia 1 de Agosto a las 21.00 horas en el Campo del Carballal. En días posteriores lo harán igualmente el resto de nuestras categorías".

Finalmente sostienen: "Solo el Alcalde puede arreglar este asunto de forma lógica, coherente y razonable, buscando la solución adecuada a este suplicio que estamos padeciendo. En él confiamos plenamente y si no lo hiciese, después de 93 importantes años de historia, al Gran peña muy poco a ninguna esperanza de vida le queda. Después de luchar tanto, tanto, tanto para obtener la reforma mil veces prometida del Carballal y ahora tener que pasar por esto, nada tiene sentido. En manos del alcalde estamos y en el plenamente confiamos".