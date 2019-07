'Lombi' anuncia su retirada

Tras finalizar su vinculación con el Valencia CF, la guardesa Anair Lomba, 'Lombi' (1989), meditaba su futuro. Y ya ha tomado una decisión. Pese a asegurar que barajaba ofertas de varios clubes, la delantera toma la decisión más difícil de su vida: cuelga las botas.

Así lo anunció en sus redes sociales, con una nota en la que anunciaba su decisión: "No pensé que llegaría este momento, muchas veces lo he visto cerca, muchas veces mis rodillas me han hecho dudar, pero siempre me levantaba con más ganas de seguir luchando", argumenta. "Siempre he sabido que esto tenía que tener un final y, la verdad, siempre he pensado que sería de otra manera", indica.

En este sentido, apunta, en relación a su etapa en el Espanyol, que "me fui de un sitio sin querer irme por algo que no dependía de mí y que iba más allá de la dignidad que, considero, debe tener un futbolista. El problema es que ese club nunca se fue de mí y mi intención siempre ha sido volver", dice. "Hace un tiempo que mi cabeza y mi corazón me piden jugar en casa. Hace un tiempo que pienso que engaño a cualquier equipo que no sea al mío porque siento y muero en blanquiazul", añade. Es por eso que anuncia que "he tomado la decisión de ponerle punto final a mi carrera deportiva", para indicar que "no quiero defender un escudo cuando mi corazón late en otro color", apunta pidiendo "respeto" para una decisión que "tanto me ha costado tomar".

Lombi vivió en el Valencia una etapa complicada, en la que estuvo ocho meses fuera de los terrenos de juego a causa de una nueva lesión de rodilla (la tercera). En enero reaparecía tras un 2018 casi en blanco. Su trayectoria a ha llevado desde la cantera del Barça, a la Unión Guardesa, El Olivo, el Espanyol y el conjunto ché.