Gaspar Andrade repite victoria

Gaspar Andrade (Arzúa, 1998), del Club Natación Liceo de A Coruña, y Andrea Domínguez (Ponteareas, 2003), del Club Natación Ponteareas, se adjudicaron la clasificación absoluta y la femenina en la Travesía a Nado de la Ría de Vigo, en 1:10.34 aquel y 1:19.15 esta, después de nadar 5.200 metros entre la playa de O Con (Moaña) y el puerto deportivo vigués.

Para Andrade es la segunda victoria consecutiva en Vigo tras fichar el pasado verano por el club liceísta, mientras que para Domínguez, segunda en la anterior edición de septiembre, es su primer título en la distancia más larga de cuantas se disputan en el circuito autonómico.

Una tormenta matinal, con aparato eléctrico incluido, demoró la salida casi 50 minutos. La tardanza en la llegada de los autobuses contratados para trasladar a los participantes a Moaña también alteró el cronograma y la organización sopesó activar el recorrido alternativo desde A Guía si las condiciones meteorológicas se complicaban. Pero el tiempo concedió una tregua y los federados del Circuito Gallego de Aguas Abiertas más los populares dispuestos a hacer los 5.200 metros salían de la arena de O Con a las 11:20 horas. Diez minutos después, acortando el margen entre las dos competiciones, nadaban los populares de la travesía de 4.100 metros.

Y la historia, como en septiembre, se repitió. A la boya de A Guía llegaba Miguel Martínez (Vigo, 2000) como líder de los federados, seguido por Gaspar Andrade y, más rezagado, Javier Alonso (CN Ponteareas). Después, el arzuano tomaba el relevo para controlar la prueba, con Martínez subcampeón (1:10.35) y Alonso tercero (1:17.53). A los ojos de público no llegaba primero porque antes pisaban la rampa de la dársena deportiva Román Sánchez (CN Vigo Rías Baixas, 1:01.05), vencedor de la travesía popular. Aún así, Andrade se hacía con la victoria absoluta por segundo verano consecutivo en un año especial: la ría viguesa no cuenta este año con otro evento puntuable para la liga gallega de travesías (el circuito) al no entrar en el mismo la Travesía de la ETEA, prevista para septiembre, y desaparecer la Travesía El Corte Inglés de O Vao.

Así, en Vigo se coronaron Andrade y Domínguez, esta en su tercera participación consecutiva, desde que cumplió la edad mínima permitida para nadarla. Tras ella, Estíbaliz Bugallo (décima de la general, 1:22.31) y Lucía Cal (decimosegunda, 1:23.19, RCN Vigo). A efectos circuito Élite, Cal sería segunda y su compañera de club, Ángela Martínez (1:31.20), tercera, pues Bugallo es Máster.

Andrade, que en 2018 dominó con claridad, solo superó al vigués Miguel Martínez por un segundo, mientras que la vencedora femenina, séptima de la general absoluta, ganaba con comodidad. "Me sentí bien, iba en grupo y el agua no estaba muy picada", explicó. En el mismo minuto que ella entraron Samuel Infestas (quinto, 1:19.02, RCN Vigo) y Francisco Javier Rodríguez (1:19.04, CN Ponteareas). "El tiempo me daba mala espina, pero al final salió bien. Empecé a tirar, después me alcanzó Miguel, dejé que se pusiese a tirar y mientras tanto iba guardando fuerzas y en los últimos metros apreté, intenté escaparme y al final lo conseguí, pero fue una carrera muy reñida".

Andrade y Domínguez esperan asaltar este año el título absoluto del circuito gallego. Por ahora, con tres pruebas disputadas, Andrea Domínguez pasa a ser la líder con 55 puntos, con Ángela Martínez (CN Vigo) sumando 54. En categoría masculina, Lucas Costa (CN Ponteareas) y Samuel Infestas (RCN Vigo) van empatados a 55 puntos. Ambos tienen ahora una cita en Zarautz (País Vasco), en una prueba de la Copa de España de aguas abiertas.

En la travesía popular de 4.100 metros, triunfo para Román Sánchez (1:01.05, CN Vigo Rías Baixas) y de Rita Hernández (1:08.31, RCN Vigo, 1:00.35).

En la entrega de premios se entregó un recuerdo a Sergio Silva, declarado mejor entrenador gallego del año, además de al más joven (Francisco Javier Rodríguez, 14 años, CN de Ponteareas) y al más veterano (Manuel Antonio Rodríguez Yáñez, 71, CN Vigo Rías Baixas).