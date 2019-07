Victoria y Santa Mariña firman el doblete

Victoria A en categoría sub-7 y Santa Mariña A en la sub-8 se adjudicaron las dos últimas finales de la Vigo Cup 2019, cuyos partidos se celebraron en el campo de O Vao por cuarto año consecutivo con numeroso público, al coincidir también con las finales de consolación, partidos sub-6 (no competitivos) y el torneo New Balance de penaltis. Con ellas la Vigo Cup, iniciada hace quince días con el fútbol sala, se despide hasta 2020 del torneo patrocinado por el Concello de Vigo y FARO DE VIGO.

Los equipos de Coia y de Cabral se impusieron respectivamente a Rápido de Bouzas (5-1) y Os Amigos (3-2) en una jornada que llevó a ambos clubes vencedores a conseguir el doblete en esta edición tras sus triunfos del sábado en equipos sub-12 (Victoria) y sub-14 (Santa Mariña). Ninguna otra entidad pudo alcanzarlo en esta ocasión, un mérito más para ambos clubes porque en 2018 nadie había sido capaz de sumar dos trofeos. Además, el Victoria, subcampeón un año atrás, se ha resarcido doce meses después con una plantilla totalmente diferente.

Para el Victoria este trofeo supone su sexto título en la historia de la Vigo Cup (cuarto en sub-7), mientras que el Santa Mariña acumula doce, dos de ellos en sub-8. Además, al imponerse en un apretado resultado a su rival chapeleiro -al Choco pertenecían varios de sus futbolistas-, el Santa puede presumir de que ocho de sus jugadores campeones este verano (Brian Matías Baez, Eugenio Vila, Gabriel Rocha, Germán Alonso, Leo Filgueira, Miguel González, Raúl Pazos y Xoel Iglesias) también lo fueron el año pasado en sub-7 y en el mismo escenario.

En el lado perdedor, el centenario Rápido de Bouzas lleva, al igual que el Club Deportivo Areosa, dos años en blanco en el torneo. Con todo, hay una diferencia sustancial: es el quinto verano consecutivo que los rapidistas meten al menos un equipo en las finales sub-7 o sub-8, lo que indica que sus equipos más "peques" son altamente competitivos.

El trofeo de penaltis New Balance cerró la calurosa jornada en O Vao. El Rápido de Bouzas en sub-8 fue el último en alzarse campeón de la mañana (5-4 al Os Amigos) y la celebración fue espectacular, con carrera por el campo para festejarlo. Al fin y al cabo, han sido los únicos campeones de la entidad que preside Manuel Pedro Seoane. Club Deportivo Coya (sub-6, el único guiño a la competición que la organización permitió en esta edad), UVCD Candeán (sub-7), Celta B (sub-10), Alertanavia A (sub-12), Coruxo (sub-14), Galides (sub-16) y La Banda (Open femenina) fueron el resto de equipos campeones.

En cuanto a los premios individuales y de deportividad, Elías Rodríguez fue elegido mejor árbitro de la Vigo Cup. El colegiado es un veterano del fútbol base vigués y se ganó en este torneo la aprobación del resto de sus compañeros. Fue, además, una decisión mayoritaria entre el colectivo de árbitros. Por su parte, Alberto García (Santa Mariña, sub-7) y José Carlos Mouriño (Os Amigos, sub-8) resultaron elegidos como mejores entrenadores de sus categorías, uniéndose a Elías Sanromán (Coruxo A, sub-10), Guillermo Iglesias (Matamá B, sub-12), Antonio Covelo (Arenas La Base, sub-14), Eloy Serodio (Dayjo Logística Pereiró, sub-16) y Pedro García (Independiente, Open femenina).

Iago Centrón (Alertanavia) y Germán Alonso (Santa Mariña A) se llevaron el premio de MVP sub-7 y sub-8, respectivamente. Balaídos (sub-7) y Alertanavia (sub-8) recibieron el trofeo a la deportividad. El sábado, la deportividad fue para el Coruxo C (sub-10), Victoria B (sub-12), Spanish Soccer School (sub-14 y sub-16) y para el Independiente (Open femenina).

A O Vao no acudió ya la delegación del Spanish Soccer School. A esas horas jugadores, técnicos y familiares regresaban a su país. Sin embargo, su presencia ha dejado huella no solo por disputar su primera final. Así lo reconocían Álex Abalde y Bruno López, responsables técnicos del Celta sub-10: "Han demostrado ser muy competitivos y eso es bueno para la Vigo Cup, pero también no solo para el torneo sino por la convivencia de distintas culturas y para la ciudad por lo que significa en otras vertientes como la turística", señalaban.

Los equipos de la academia dubaití estaban formados por un crisol de nacionalidades. Tanto impactaron que el Arenas de Alcabre se hacía eco durante la semana, en twitter, de que "nuestro alevín B disputó ayer un partido internacional contra el Spanish Soccer School de Dubai". Un aliciente para los jóvenes futbolistas vigueses.

De hecho, el Celta desveló que un jugador del Spanish Soccer School Red sub-10, al que le ganó la final, "jugó con nosotros hace unos días el Trofeo Ciudad de Pontevedra con el equipo benjamín". Era el egipcio Mahmoud Badr, nacido en 2010, que ha estado tres semanas entrenándose con las categorías de formación célticas. Por cierto que Abalde y López estaban en O Vao con cara de felicidad y no era para menos: aquel ha ganado su cuarto título de Vigo Cup consecutivo y este el segundo. El Celta lleva cinco Vigo Cups consecutivas ganando la división sub-10.

La séptima y última jornada del campeonato concluyó con la entrega de trofeos y medallas, asistiendo a la misma el alcalde de Vigo, Abel Caballero, acompañado por el concejal de Deportes, Manel Fernández, y representantes de algunos de los patrocinadores privados del evento (Juan José Paz, Hyupersa Vigo; Dori Gómez, Vitrasa; José Rial, Seguros Rial; y Pablo Tojeiro, New Balance) además de representantes de la RFGF, Fernando Iglesias y Delfín Alonso. Caballero, que se apuntó a lanzar un par de penaltis al edil de Deportes, felicitó a los participantes por "haber hecho del fútbol una acción extraordinaria".