Así ha sido el Rafa Nadal - Yuichi Sugita

El tenista español Rafa Nadal ha debutado este martes con una sólida y trabajada victoria ante el japonés Yuichi Sugita (6-3, 6-1, 6-3) en Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada, un partido que ha supuesto su primer triunfo en hierba del año y que le cita con el australiano Nick Kyrgios.

En el tercer turno de la pista número 1, el ganador en el All England Lawn Tennis and Croquet Club en dos ocasiones (2008 y 2010) no ofreció muestras de debilidad ante el número 274 del mundo, aunque el titubeo inicial despertaba los primeros murmullos.