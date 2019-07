Un nuevo rey en la colina

Los Nets han ganado ya su 'primer derbi' a los Knicks antes de empezar la nueva temporada de la NBA. El fichaje de Kevin Durant y Kyrie Irving, que además modifican su salario máximo para permitir también la contratación de DeAndre Jordan, ha hecho que las acciones de MSG Networks, que televisa los partidos de los Knicks, se hundieran ayer lunes en Wall Street. Y esto a pesar de que es posible que Durant no juegue la próxima temporada.

Kevin Durant, quien desde el domingo forma parte de los agentes libres, ya tiene decidido su futuro como jugador de lo Nets de Brooklyn, donde se unirá con el base Kyrie Irving y el pívot DeAndre Jordan. Los tres jugadores podrán firmar sus nuevos contratos a partir del sábado, 6 de julio, con Durant que buscará recibir un salario de 164 millones de dólares por cuatro temporadas. Irving firmará por cuatro años y 141 millones de dólares, mientras que Jordan aceptó un contrato por el mismo periodo de tiempo y 40 millones de dólares. Como parte del acuerdo para firmar con Brooklyn, Durant e Irving toman menos del máximo salarial (entre 4 y 5 millones cada año) para permitir que Jordan obtenga los 10 millones anuales.

Para firmar a Jordan, Irving tendría que comprometerse a un contrato de cuatro años y 122 millones. En el caso de Durant, el contrato sería de 137 millones de dólares. Brooklyn puede estructurar los contratos de Durant e Irving para incluir el 15% de los bonos por objetivos alcanzados cada año. Si llegan a cobrar los bonos, ambos jugadores recuperarán las ganancias perdidas para volver a los 164 millones de dólares y 141 millones.

En una ciudad como Nueva York, en la que el equipo tradicionalmente fuerte de la NBA son los Knicks, este anuncio ha caído como una bomba, y no solo en el terreno deportivo, sino también en el económico; cómo no, en una urbe en la que se ha hecho celebre la frase de "business is business".

Las acciones de MSG Networks, la red de cable que transmite a los New York Knicks, se hundieron en las operaciones de ayer, incluso en una jornada en la que el resto de valores de la Bolsa de Nueva York disfrutaba de bonanza en general, gracias al buen ambiente generado por la distensión comercial entre Estados Unidos y China. En su mínimo del día, MSG Networks llegó a 19,12 dólares por acción, un descenso del 8,1 %, perdiendo una capitalización de 126 millones en valor de mercado. También las acciones del Madison Square Garden Co. cayeron un 3,2 %, a un mínimo de hace seis meses. Según los cálculos de la CNBC, solo la pérdida de MSG Networks es más de la mitad de esos 164 millones de dólares que el canal ESPN asegura que los Brooklyn Nets pagarán a Durant.

La acción de MSG Networks ya ha caído más del 17 % este año, perdiendo más de 320 millones de dólares en valor de mercado. El equipo terminó su temporada como la peor que ha tenido en la NBA y, además, perdió la contratación de Zion Williamson, el número uno del Draft.

Los Knicks perseguían a Durant, pero ESPN informó que el propietario, Jim Dolan, no estaba dispuesto a igualar la oferta de Brooklyn. Dolan y los Knicks estaban preocupados de que la lesión en el tendón de Aquiles de Durant lo mantendría fuera de la mayor parte de la próxima temporada. Perder a las superestrellas disponibles como agentes libres, así como a Williamson, ha afectado el valor de MSG Networks, ya que habría aumentado la audiencia de los Knicks, lo que a su vez habría incrementado los ingresos de la red.

D'Angelo, a los Warriors

En otras maniobras del mercado de los agentes libres, el veterano pívot dominicano Al Horford ya llegó a un acuerdo para firmar con los Sixers de Filadelfia, que dejaran irse al escolta Jimmy Butler a los Heat de Miami, y los Warriors de Golden State consiguieron al base D'Angelo Russell.