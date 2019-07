Banda do Río corona a Andalucía

El tercer torneo Arena 1000 de Bueu concluyó ayer con un incontestable dominio andaluz sobre la playa de Banda do Río. Las chicas del Panduro Team Almería y los chicos del Pinturas Andalucía de Sevilla se coronaron en la categoría absoluta y pusieron el broche a un fin de semana lleno de animación y actividades alrededor del balonmano playa. Este torneo regresaba a Bueu después de un año de ausencia y su tercera edición volvió a ser un éxito, tanto de participación como de asistencia de público.

La última jornada de competición arrancó a primera hora de la mañana con la fase decisiva en las categorías absoluta y juvenil. Los encuentros se retomaron desde la ronda de cuartos de final, a donde llegaron los principales favoritos. Las chicas del Panduro Team Almería demostraron su buen momento y que están intratables esta temporada. Primero se impusieron en las EBT Finals, hace dos semanas conquistaron el triunfo en el primer torneo del circuito Arena 1000 en Oropesa del Mar y ayer repitieron victoria en Bueu.

La final fue un duelo contra el GRD Leça-Love de Portugal. Previamente ambas escuadras habían eliminado al Llopis de Sevilla y al Amibal de Cantabria. Las almerienses completaron ayer en Banda do Río un fin de semana para enmarcar, en el que no perdieron ni un solo set. Eso sí, la final no fue sencilla y ambas mangas se decidieron de manera muy ajustada: 22-18 y 15-14, con las portuguesas intentando forzar los "shoot-outs".

La final masculina sí que tuvo que decidirse con esta suerte. Se midieron el Pinturas Andalucía y el Salazones Herpac Barbate, un derbi andaluz que enfrentaba a un conjunto sevillano y otro gaditano. En semifinales quedaron apeados el Palletways Verallia Azuqueca y el Clínica Vertebral.

El Salazones Herpac se llevó el primer set gracias a un gol de oro (22-23) y comenzó dominando la segunda manga. Sin embargo, tras ese inicio dubitativo el Pinturas Andalucía fue capaz de rehacerse y se llevó el parcial con un contudente 28-20. De esta manera había que acudir a la tanda de "shoot outs", en la que los gaditanos comenzaron mandando. Sin embargo, una parada de Joan Costa y un gol de portería a portería de Álvaro Espino acabaron por dar el triunfo al Pinturas Andalucía con un resultado final de 9-8. Esta victoria permite a los sevillanos regresar a la senda del triunfo tras la V Copa de España celebrada en Torrox.

Antes de disputarse las finales absolutas en la pista central se jugaron las de la categoría juvenil. En la masculina fue un duelo fraticida entre el Veba Os da Jrada y el Veba Os da Jrada B, que se resolvió a favor de los primeros. En la final femenina Las Peris derrotaron al Playa Sevilla.

La jornada de ayer fue el culmen a tres días de competición sobre la arena de Banda do Río, con un total de 104 equipos llegados desde puntos de toda España y Portugal. El viernes la competición se centró en la categoría de base, desde alevines hasta cadetes. El sábado comenzaron los partidos las modalidades senior, con 14 escuadras femeninas y más de 30 masculinas.

Este tercer torneo Arena 1000 de Bueu volvió a significar un enorme despliegue de medios para convertir la playa de Banda do Río en una gran cancha de competición. Se delimitaron hasta seis pistas y se instalaron graderíos. Los partidos fueron retransmitidos en streaming y las finales a través del canal Teledeporte de TVE. El trofeo forma parte del circuito Arena Handball Tour de la Federación Española de Balonmano, un circuito de lo más selectivo: solo cinco fechas, que se completan conla Copa de España disputada en Torrox y con el Campeonato de España, que se celebrará el primer fin de semana de agosto en Alicante. El Arena 1000 de Bueu es la única cita en Galicia y en todo el norte de la península, lo que a su vez lo convierte en un gran escaparate para la promoción del municipio.

En el evento, además de la Federación Española, se involucraron el Concello de Bueu, la Federación Galega y el Bueu Atlético. En la entrega de premios estuvieron presentes, entre otros, el responsable de la Secretaría Xeral para o Deporte de la Xunta, Xosé Ramón Lete Lasa, y el alcalde de Bueu, Félix Juncal.