Adrenalina dentro y fuera del banquillo

Edu González compagina su labor de entrenador del primer equipo femenino del Matamá, que este año ha logrado un histórico ascenso a la recién creada categoría de Primera División B, antesala de la Liga Iberdrola, con su pasión por el mundo del motor.

Fue su cuñado, Willy Rodríguez, el que le metió el "gusanillo" de competir en los rallyes de regularidad. "Al principio su copiloto era su mujer, mi cuñada, pero cuando se quedó embarazada me lo propuso a mí", apunta el entrenador. "Yo le dije que no tenía ni idea, que tendríamos que entrenar o algo y él me tranquilizó, me dijo que no hacía falta que era muy fácil", recuerda.

El Rallye Rías Altas, en A Coruña, fue su debut en 2012. "Quedamos terceros y la gente no se creía que ni siquiera habíamos entrenado ni que era su primer rallye", apunta Willy, que sí contaba con una dilatada experiencia en el mundo del motor. Acumula varios títulos de campeón gallego de la especialidad, también como copiloto. "Yo empecé con mi padre", rememora. "Él aún sigue corriendo también, lo de los coches en mi familia es una enfermedad", bromea.

Sobre la falta de experiencia de Edu González como copiloto, Willy Rodríguez apunta que "aprendió muy pronto". El mismo día que debutó le dio unas nociones básicas con las que enseguida el entrenador del Matamá acabaría dominando los libro s de rutas.

El Rallye de Ourense que se disputa hoy será el segundo de la temprada para temporada y Edu con el BMW 2002 del 71. Las labores del técnico al frente del banquillo del Matamá le impidieron realizar más pruebas. El primero fue en el Rallye del Lacón en el mes de marzo. "El Rally de Ourense celebra su 25 aniversario y nos hace ilusión participar", apuntan. Edu todavía no ha puesto punto final a la temporada con su equipo, que aún sigue entrenando para preparar la Copa Vigo, que le enfrentará al Valladares el próximo 23 de junio, a las 17.00 horas, en el Federativo de Coia. Además, también trabaja con la directiva en la confección de la plantilla del próximo curso en Primera B, pero eso no le impedirá tomar hoy la salida en la prueba ourensana.

Aunque fue su cuñado el que le dio la alternativa de disfrutar de otro modo del mundo del motor, Edu González confiesa que siempre fue un fiel seguidor de los rallyes de la zona y le gustaba desplazarse para ver el Rías Baixas o el Sur do Condado desde las cunetas. Así que rechazar la propuesta de Willy hace algo menos de una década no era sencillo. "Ese mismo año en el que debuté él ganó el campeonato gallego de pilotos de regularidad y al año siguiente quedamos los dos terceros, él de piloto y yo de copiloto", apunta. Los buenos resultados fueron haciendo más sólida la dupla que acababan de formar.

"Ahora lo tenemos un poco más aparcado porque yo, al estar con el equipo me es más complicado compaginarlo", asume el técnico. Normalmente solemos correr en rallyes cuando yo tengo partidos en casa porque al jugar fuera es imposible". Antes Willy sí recurría a algún amigo para suplir la ausencia de su cuñado, pero ahora apunta a que "si él no puede venir yo tampoco voy". "Llega un momento que el vínculo, más allá del familiar, que se crea dentro del coche te da una tranquilidad y una confianza que con otro copiloto no es igual. Ya nos entendemos perfectamente y no nos preocupamos de nada más que de disfrutar", dice el piloto.

Así que ya se abrochan los cinturones para disputar una nueva prueba de regularidad. Pese a su intermitencia en la competición en los últimos dos años, rara es la vez que se les puede ver en el podio, sostiene Willy. El aprendizaje casi autodidacta de Edu ha sido tan exitoso que ya domina las peculiaridades de una competición en la que se deben cumplir unas "velocidades medias" que establece la organización y donde el recorrido es "secreto". "Hay que 'navegar' para no perderse en los cruces y saber dónde girar", explica el piloto.

"Vamos con ganas porque es un rallye muy bonito en el que pasaremos por tramos también del de velocidad y por los Cañones del Sil. Esgos, Castro Caldelas, Luintra...", relata Edu González.

A punto de completar su segunda prueba de la temporada ya hacen cuentas para ver si podrán estar también en el del Albariño. El fútbol y su calendario dictaminarán si será o no posible.