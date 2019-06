Una 'Taça' para hacer historia

El SL Benfica conquistó en la final disputada en Jamor ante el Valadares Gaia el título de la Copa de Portugal, convirtiendo a Pauleta en la primera jugadora española en levantar un título en el país luso. Pero, además, en una temporada en la que también han certificado ya el ascenso, la mediocentro redondelana destaca por su faceta goleadora y amenaza el récord de Rodrigo Moreno como máximo anotador español en Portugal: "Un dato que que, si lo consigo, quedará en la historia".

Paula Domínguez Encinas (Redondela, 1997) llegó en 2016 a Portugal dispuesta a hacer historia y lo está consiguiendo. Con el trofeo de la Taça lusa bajo el brazo la redondelana saborea las mieles de un éxito por el que lleva años trabajando. Después de dos finales perdidas con el SC Braga, equipo de la máxima categoría lusa en el que militó cuando se mudó a país vecino, esta vez pudo alzar adjudicarse el título con el Benfica, de la Segunda División, que está haciendo historia en su primera temporada y que ya ha logrado el ascenso para el curso que viene.

A Portugal llegó tras su paso por el ya desaparecido El Olivo vigués. Su talento no pasaba desapercibido y enseguida llegaron las ofertas. A Braga se fue junto a cuatro compañeras más (Andrea, Clo, Nati y Carla). El tiempo y las circunstancias las separaron. La redondelana jugó dos temporadas en Braga y luego no dudó en aceptar la propuesta del SL Benfica, aunque militara en una categoría inferior, ya que se trata de uno de los clubes más importantes del país vecino que ha hecho una firme apuesta por el fútbol femenino. Lejos de considerarlo un paso atrás en su carrera, lo vio como una oportunidad de seguir creciendo.

"Desde el inicio de la temporada los principales objetivos eran la copa de Portugal, ascender y ser campeonas de Segunda División. El día 18 ganamos la Copa (Taça en Portugal), que sabíamos que era el objetivo más difícil porque competimos con equipos de Primera División y que ya llevan mucho años en el fútbol femenino, pero felizmente lo conseguimos", relata. La pasada semana ya han certificamos el ascenso a Primera, así que ahora "falta jugar para ser campeonas". Para ello jugarán "dos partidos contra el primer clasificado de la serie del norte", añade.

Tras las dos derrotas anteriores en las finales de Copa con el Braga, Pauleta afirma que "fue una final muy especial porque era la oportunidad de demostrar que no estaba equivocada habiendo escogido Portugal y el Benfica". La redondelana es la primera futbolista española que logra un título en Portugal. "En el momento de ganar ni siquiera lo pensé, perro después de unos días cuando lo supe y realmente fui consciente fue algo también especial. Es algo que va a quedar en la historia y hace aún más importante haber ganado el título", dice con orgullo.

En lo personal, su balance de la temporada, aunque todavía no ha acabado, no puede ser más positivo. "Ha sido una temporada muy buena, principalmente por haber conseguido ganar la Copa, que es algo que llevaba intentando bastante tiempo. También siento que he crecido profesional y futbolísticamente. Siento que me estoy formando cada vez más cómo futbolista y eso es lo que siempre busqué".

"Haber logrado el ascenso, además de la Copa, hace que el proyecto continúe creciendo. Jugar en primera el próximo año era el objetivo más claro y más importante. De esta forma el club aspira a cosas grandes durante los próximos años", indica. "Fichar por el Benfica es uno de los episodios más grandes porque es el mayor club de Portugal y hace que crezca futbolísticamente y pueda alcanzar grandes cosas", dice con ilusión por lo que está por llegar. "Quiero hacer historia en el Benfica, conseguir muchos títulos y hacer cosas importantes en competiciones europeas".