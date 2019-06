Ott Tänak se adjudica el triunfo en el Rallye de Portugal

El piloto estonio de Toyota, Ott Tänak, se ha llevado la victoria en el Vodafone Rallye de Portugal, séptima prueba del Campeonato del Mundo de Rallyes de la FIA, y que desde el jueves ha centrado toda la atención del mundo del motor en el norte del país vecino. Desde las especiales del viernes en la zona centro de Portugal, con los tramos de Lousá, Gois y Arganil, hasta los tramos del domingo ya en la localidad de Fafe, Tänak ha sido el piloto más rápido y ha logrado su segunda victoria consecutiva esta temporada.



El calor, el polvo y los actuales wrc han sido los auténticos protagonistas de esta fiesta del Mundial de Rallyes que ha supuesto esta edición del Vodafone Rallye de Portugal. El piloto español de Hyundai, Dani Sordo, también ha sido otro de los protagonistas. Dani, copilotado por Carlos Del Barrio, se había situado líder tras la disputa de las primeras especiales, pero un problema con la bomba de combustible de su Hyundai i20 Coupé WRC, le privaba de pelearle la victoria a Tänak, Neuville y Ogier, quienes han ocupado, por este orden, el podio en la cita lusa.





