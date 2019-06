Dani Giménez: "Las casas de apuestas son poderosas"

Dani Giménez, uno de los capitanes del Deportivo, ha expresado su confianza en su compañero de equipo Íñigo López, que la semana pasada fue detenido por su presunta participación en una trama de amaños de partidos, y puesto en libertad bajo fianza. El vigués considera que lo que le ha pasado a López "evidentemente no es plato de buen gusto" y ha indicado que "poco a poco se va tranquilizando" el tema "sobre todo de cara a la opinión pública". Giménez recordó un caso de supuestos amaños que vivió en el Betis: "Cuando hay una instrucción así, lo primero es apoyar a un compañero, porque yo tengo el caso de Jorge Molina, que se vio involucrado en un asunto así y al final no fue ni a juicio y le perjudicó. De hecho, creo que no renueva con Betis entre otras cosas por eso y al final salió inocente. Nosotros creemos en Íñigo, es un buen tío y, cuanto antes se resuelva, mejor", dijo.

El portero criticó a las casas de apuestas (al Deportivo le patrocina una) que "son poderosas". "Tienen un poder que están consiguiendo por culpa de la gente que mueve esto. A nadie le gusta que las casas de apuestas estén en los barrios obreros y que se aprovechen de los que tienen menos recursos, pero al final patrocinan equipos, patrocinan competiciones y esperemos que no sea demasiado tarde cuando nos demos cuenta de que no debería ser así", arguyó. El Deportivo disputa hoy (21.00) en casa del Elche un partido vital en su aspiración de disputar el play off de ascenso.