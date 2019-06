Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) afirmó que para él fue "una carrera total, de campeonato, que no sabe a victoria pero casi". Márquez afirmó que lo intentó "en las cuatro o cinco primeras vueltas", pero que enseguida se dio cuenta de que "no era el día".

"He visto que hoy no era el día y entonces he pensando que habría que arriesgar hasta el final, si podíamos, pero los pude seguir bastante bien y cuando he visto que el grupo era nada más ese, he tenido claro que mi objetivo era quedar por delante de Dovizioso y de Rins, que eran los dos que están más cerca en el campeonato y así lo hemos hecho", explicó Márquez.

"En la última vuelta me lo he planteado como para ganar, pero después de cómo hemos salido de la primera curva, que la hemos salvado de esa manera, he hecho más la última vuelta más para defender que para atacar, porque no tenía las armas y porque si atacaba y la liaba, Dovizioso ganaba", reconoció.

"Analizando externamente, de momento, Petrucci tiene más velocidad que Dovizioso y está a 33 puntos, por lo que para mí es otro rival en el campeonato. En Le Mans iba más rápido y al final no pudo pasarlo. En Jerez también estuvo muy cerca", destacó. "Así que las dos Ducati van rápidas y no creo que se empiecen a ayudar el uno al otro, sino que se ayudarán como hasta ahora, pero en carrera si puede ganar uno lo hará y si puede ganar el otro también".

"Sabíamos que ésta sería una carrera de las que tocaría sufrir y que habría que gestionarlo, y hemos sabido sufrir con un segundo puesto muy cerca de la victoria. La gente dirá que he vuelto a perder en un cuerpo a cuerpo con una Ducati, pero es que en los circuitos que estamos bien no damos opción al cuerpo a cuerpo y en los circuitos que estamos mal, nos la jugamos hasta el final", concluyó.