Patrícia Lima ficha por el Mecalia Guardés

La central portuguesa Patrícia Lima es la primera cara nueva del Mecalia Atl. Guardés 2019-2020. La jugadora nacida en Matosinhos el 3 de febrero de 1995 llega procedente de un conocido en el Baixo Miño: el Colégio de Gaia. Lima, de 178 centímetros de altura y 64 kilos de peso, lleva 12 años jugando al balonmano y tras formarse en el Académico FC Andebol se unió al proyecto del Colégio de Gaia hace seis años. Lima, una habitual en la selección, llega al Mecalia como flamante campeona nacional y de la Taça de Portugal, un doblete que ya consiguió en la temporada 2016/2017. En su haber, el reconocimiento como mejor jugadora del campeonato portugués 2016/2017.



La ya nueva central del equipo confiesa que su mayor ambición siempre fue dar el salto a un campeonato profesional: "Desde pequeña siempre soñé con jugar profesionalmente, así que cuando surgió la propuesta del Mecalia fue una gran motivación y no había excusa para rechazarla". Lima llega con varios títulos debajo del brazo y "muy entusiasmada por jugar en la liga española", una competición que sigue habitualmente y que encuentra "muy competitiva". "Estoy muy feliz por formar parte de ella", confiesa.



Si con la selección portuguesa participó en el Europeo de Dinamarca sub-19 y en el Mundial de Croacia sub 21, con el Colégio de Gaia también acumula experiencia internacional. Con el conjunto portugués, un habitual de la rondas iniciales de la Challenge Cup, Lima se cruzó con el Mecalia en la temporada 2016-2017. Después de superar al Helvetia Bm. Alcobendas en la ronda 3, las porguguesas y las guardesas se vieron las caras en el Last 16. La eliminatoria tuvo como claro dominante al Mecalia (33-22, 26-30). La temporada pasada regresaron a la EHF Cup, donde perdieron con Bera Bera.





Lima reconoce que "ya hace muchos años que conozco al equipo y que sigo su trayectoria, así que es un privilegio formar parte de este grupo la próxima temporada". Además apunta que "conozco a algunas jugadoras de mi generación en las selecciones nacionales y a otras de los amistosos y Challenge".El club anuncia así de forma oficial a su primer refuerzo para el próximo curso después de sufrir seis bajas en sus filas: las de Estela Doiro y Estela Carrera, que han fichado por el Rincón Fertilidad Málaga, la de Anthía Espiñeira, la de Marta Méndez, que jugará en Gijón, la de Alesia Kurchankova y la de Naiara Egozkue, que anunció su retirada hace unos días.