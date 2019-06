José Antonio Robaina: "Se llevan el premio sin crear apenas ocasiones"

El entrenador del CD Mensajero, José Antonio Robaina, se mostró contrariado al finalizar el choque, por la eliminación. Su análisis dista mucho del que mantiene el míster del Alondras. De hecho, Robaina considera que los canarios hicieron méritos más que suficientes para entrar en las semifinales del playoff. "En frente tuvimos un equipo que apenas nos creó una ocasión y el premio se lo llevan ellos", lamentó el míster.

En su análisis del partido, Robaina tuvo buenas palabras para el esfuerzo y el juego desplegado por sus jugadores. "Estuvimos bien en todos los sentidos, hay días en los que no quiere entrar la pelota y no entra, un equipo que prácticamente no hizo nada se lleva el premio que se lleva, así es el fútbol, el deporte y la vida", concluyó en técnico.

El CD Mensajero está abocado a disputar su tercera temporada consecutiva en la cuarta categoría del fútbol español. Buscará la próxima campaña, nuevamente, su regreso a la División de Bronce, en donde jugó durante 12 campañas en su historia.