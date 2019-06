Chano Rodríguez logra la mínima para el Mundial

Chano Rodríguez ha logrado la marca mínima para el Campeonato del Mundo de natación adaptada, que se celebrará en Londres en septiembre. El vigués se movía bajo presión. En riesgo, las becas y su aspiración a disputar en Tokio sus sextos Juegos. Chano ha vuelto a superar el reto.

Al vigués no le pesan tanto los 62 años como un cambio de catalogación que ha llevado a su categoría S5 a varios rivales que competían en S6, con mejores tiempos. Eso, de entrada, ha endurecido las mínimas. Chano, aunque compite también en 50 y 100 metros libres, centra su dedicación en los 200. La mínima para el Mundial es de 2.56. En el Campeonato de España disputada en Valladolid se quedó a dos segundos. En Vigo no tiene piscina olímpica y en la de Rías do Sur, en Pontevedra, no le dejan trabajar con su entrenador, Alejandro López, porque no pertenece al club anfitrión.

Tocaba realizar un esfuerzo y desplazarse a la Residencia Blume, en Madrid. El objetivo era en principio asaltar la mínima en la cita internacional de Berlín, que se disputa desde este miércoles (Chano compite el jueves). Pero le invitaron en Ávila a una competición convencional en la piscina de la Academia de la Policía Nacional. Al Comité Paralimpico le mandaron la documentación y requisitos para homologar la marca. Faltaba cumplirla y Chano lo hizo: 2.55:25.