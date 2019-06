Márquez regala otro recital

La estrategia y también algo se suerte fueron las claves para que el español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) lograse la cuarta "pole position" de la temporada, la del Gran Premio de Italia de MotoGP, que se disputará en el circuito de Mugello.

Márquez sumó la 84 mejor clasificación de su carrera deportiva y la 56 sólo en la categoría de MotoGP, pero hubo algunos momentos específicos también decisivos.

El español supo esperar a su segundo neumático nuevo para atacar la "pole position" y por el camino el factor suerte hizo que se encontrase al italiano Andrea Dovizioso (Ducati), que le "remolcó" tras su rebufo hasta la recta de meta para permitir al líder del Repsol Honda pulverizar el récord que el año pasado había conseguido Valentino Rossi.

El italiano nueve veces campeón del mundo fue otra de las notas de la jornada, en su caso negativa, pues un error durante la Q1 que le hizo salirse de la pista en su vuelta rápida, cercenó cualquier posibilidad de estar en la Q2, con lo que pasó de ser el autor de la "pole position" de 2018 y del anterior récord del circuito de Mugello, a decimoctavo clasificado.

El francés Fabio Quartararo estuvo a punto de sumar su segunda "pole position" como debutante tras la de Jerez de la Frontera, pero al final se tuvo que conformar con la segunda plaza y una vez más como el mejor piloto de una escudería satélite y de Yamaha, cuyo primer oficial fue Maverick Viñales en la séptima posición.

Pol Espargaró, brillante durante todos los entrenamientos, al final cayó más atrás en la sesión definitiva, con el undécimo mejor tiempo, pero en cualquier caso como el mejor representante de la marca austríaca.

Al contrario que Rossi el italiano Andrea Dovizioso, rival directo de Marc Márquez en la pelea por el título mundial de MotoGP 2019 sí consiguió el pase a la segunda clasificación, pero en ella tampoco mejoró su mejor registro personal, realizado en la Q1 y se vio relegado a la novena plaza, lo que le relega a la tercera línea de la formación de salida.

Rossi y Dovizioso, jaleados por el siempre entusiasta público italiano, tendrán que intentar la "machada" de remontar desde muy atrás.

Márquez explicó que el resultado "ha sido una combinación de velocidad más estrategia, quizás un poco improvisada y provocada". "Es cierto que he salido y he visto, o me ha dado esa impresión, que desde el primer momento Pirro me estaba marcando todo lo que hacía, si me iba largo o no, luego he parado a cambiar el neumático y me seguía esperando, y entonces le he dicho rápidamente a Santi, vamos a cambiar y vamos a emplear la misma estrategia pero al contrario", narró Márquez.

"Y es ahí donde se ha visto que estaba esperando para que Pirro tirase, pero como no lo hizo, decidí que íbamos a seguir a Dovizioso y lo hemos hecho así y nos ha salido bie", reconoció.