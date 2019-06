Teresa Portela logra la plata en la Copa del Mundo de Duisburg

La palista de Cangas Teresa Portela, se hizo esta mañana con la medalla de plata en la final de K1 200 metros de la 2º Copa del Mundo de Duisburg. Esta presea le dará mucha confianza de cara a las próximas citas internacionales y es un respaldo indudable de cara a su preparación para el mundial de agosto, en el que estará en juego su clasificación para los juegos de Tokio 2020 que es su principal objetivo.





COPA DEL MUNDO DE DUISBURG????.

MEDALLA DE PLATA??. Qué bien sabe!??Tuve unas sensaciones increíbles y me sentí realmente bien ??.Me llevo para casa no sólo la medalla, también una dosis enorme de ganas y de motivación para afrontar el resto de la temporada.#copadelmundoduisburg pic.twitter.com/Bh9apP0dCk