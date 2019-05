Un mes de junio a la carrera

El mes de junio llega cargado de propuestas para calzarse las zapatillas. La primera cita será el sábado, 1 de junio, con la Carrera Fiesta de la Cereza, cita puntuable para el circuito Run Run Vigo de carreras populares, y que este año se disputa en sábado de manera puntual ya que la celebración de las elecciones municipales y europeas el fin de semana pasado alteró su habitual ubicación en el calendario.

La carrera, que este año ofrece la opción de 10 o 5 kilómetros (esta última opción no puntuable para el Run Run Vigo), empezará a las 16.30 horas de la tarde con las pruebas de las categorías menores, para dar el pistoletazo de salida a la carrera absoluta a partir de las 17.00 horas. Desde la organización ya han confirmado que este cambio de fecha es puntual y que en la próxima edición la cita volverá a disputarse el domingo antes de la fecha de la Fiesta de la Cereza.

Al día siguiente, la Fundación Fran Gil organiza su décima Marcha Solidaria 700 Camisetas contra la Leucemia, una cita que une Vigo y Pontevedra y que este año superará con creces los 800 participantes.

El fin de semana siguiente, el 8 de junio, está programada otra carrera del Circuito Run Run Vigo, la Correndo por Vigo, que se disputa por la zona de As Travesas, organizada por el club Deportes Carlos Miguel.com junto con el Mercado de As Travesas y la asociación de comerciantes de As Travesas (AETRAVI).

Aquí también se ofrecen las opciones de 10 y 5 kilómetros para adultos desde los 16 años en adelante. La salida, tanto para la distancia de 10 como la de 5 kilómetros, será conjunta, comenzando a las 22:00 horas en la Avenida de la Florida a la altura del mercado de As Travesas.

Los interesados pueden inscribirse en la página www.correndoporvigo.com hasta el lunes, 3 de junio, a las 23:30 horas o hasta alcanzar los 1.200 participantes. De forma presencial podrán realizarse las inscripciones en Deportes Carlos Miguel (Avenida de Castrelos 19, Vigo) hasta este sábado.

Ese mismo sábado, la oferta se completa en O Porriño con el Triatón Concello de O Porriño, que la concejalía de Deportes de O Porriño, en colaboración con el Concello de Tui, retoma tras la suspensión del pasado año por el suceso en la parroquia de Paramos.

El fin de semana del 16 de junio también habrá dos puntos de interés. El primero, en Peinador. El Aeropuerto de Vigo y la ONG Aviación Sin Fronteras organizan ese domingo la I Carrera Solidaria en el Aeropuerto de Vigo, con una distancia aproximada de 7.500 metros. Previamente se llevarán a cabo distintas carreras para menores de edad. La distancia no se encuentra homologada por la R.F.E.A. El recorrido discurrirá por el interior del recinto aeroportuario, incluyendo un tramo por la zona de pista de aterrizaje y completando el circuito por los exteriores de la terminal.

La salida está prevista a las 10.45 horas, aunque a las 10:00, tomarán la salida los atletas de las categorías menores, quienes saldrán de forma escalonada. La inscripción se realizará en championchipnorte.com, y el plazo estará abierto hasta el 10 de junio o hasta completar el aforo.

Ese mismo día tendrá lugar la Carrera Femenina que organiza El Corte Inglés. El recorrido será de 5.440 kilómetros con salida a las 11.00 horas en El Corte Inglés y con meta en la estatua del Nadador.

La cuota de inscripción es de 6 euros en la planta de deportes de El Corte Inglés y de 7 en la web www.carrerafemeninadevigo.com. El plazo para anotarse finaliza el 13 de junio a las 23:59.

Para finalizar, el día 23 de junio llega otra carrera clásicia en el calendario, también puntuable para el Run Run Vigo, la Nocturna de San Xoán, que este año coincide en domingo.

Se disputará en un circuito urbano de unos 7,7 kilómetros con salida a las 21.00 horas desde la Praza do Rei y con el siguiente recorrido: Camelias, Romil, Pi i Margall, López Mora, Bar Boo, Avda de A Coruña, Tomás Alonso, Paulino Freire, Beiramar, y Praza do Berbés, donde estará ubicada la meta.

Podrán participar los mayores de 14 años que lo deseen, estén o no federados. Las inscripciones podrán realizarse en la página de championchipnorte.com hasta el 20 de junio. La cuota de inscripción es de 8 euros.