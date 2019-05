Bolsova, la jugadora que se siente diferente

Hace un año, Aliona Bolsova ni siquiera tenía claro si quería dedicarse al tenis. Dudaba si seguir sus estudios de historia en Estados Unidos o en España, donde con tres años había llegado con sus padres originarios de Moldavia. La joven, de 21 años, alcanzó ayer la tercera ronda de Roland Garros, donde encadena ya cinco triunfos, tres en la fase previa que le dieron acceso al cuadro principal y dos en este, el último frente a la rumana Sorana Cirstea por 7-6 (5) y 7-6 (3).

El sueño puede prolongarse para la 137 del ránking, que se medirá por un puesto en octavos contra la rusa Ekaterina Alexandrova, una rival asequible dado el nivel mostrado por la española.Un nuevo triunfo le colocaría entre las 100 mejores del mundo y daría un nuevo impuso a una carrera que tardó en arrancar.

Bolsova es una tenista diferente, que luce un "look" peculiar en el circuito, pelo largo, algo desaliñado y un tatuaje en su brazo izquierdo, además de jugar siempre con pantalón corto. "Las chicas siguen el típico perfil de la faldita, visera, trencita...", remarca Bolsova. "A mí no me gusta nada de eso. Me gusta la diversidad y que se vea la personalidad de cada uno".

A Bolsova le cuesta todavía comportarse como una más en un mundo en el que no se suelen demostrar las emociones. Ella va a contrapelo. Ríe a carcajada limpia y grita su alegría.

Ha aprendido a controlar su temperamento en la pista, afirma, gracias a la ayuda de una psicóloga, con métodos de respiración y la visualización.

Un control que demostró en el segundo set, cuando tras dominar 5-2 vio como la rumana empataba a 6. No se desplomó. Demostró serenidad y control.

"Me dije que cuando estás contra las mejores hay que ver los partidos como algo muy largo, que no puedes venirte abajo", relató.

No es la costumbre de la casa, aunque ahora, con cierta distancia, mira atrás en su carrera.

Con 17 años, recuerda, dejó el tenis. Había acabado la selectividad y recibió una beca universitaria para estudiar en Estados Unidos. El tenis se convirtió en secundario. Primero estudio diseño artístico y luego historia, su pasión.

El año pasado volvió a empuñar la raqueta con una mentalidad profesional. Sin saber si completaría el calendario, con la intención de seguir en la universidad, de no perder comba en los estudios.

Pero llegaron los buenos resultados y el tenis, que era un juego, volvió a convertirse en un oficio.